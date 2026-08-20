Пожар край Котел: Задействаха BG-ALERT, военни хеликоптери гасят

Екипажи от Военновъздушните сили с два хеликоптера AS 532 AL Cougar от състава на 24-та авиационна база - Крумово помагат за гасеното на голям горски и полски пожар, възникнал днес между селата Градец и Медвен, община Котел, област Сливен. Машините излетяха малко след 16.30 ч. и се отправиха към засегнатия район, където ще обливат горящите участъци с вода от въздуха, съобщиха от Министерството на отбраната.

22-ма военни с техника действат на място

Помощ в борбата със същия пожар оказва и модулно формирование за гасене на пожари от 13-то Бригадно командване – Сливен. На терен действат 22-ма военнослужещи с техника, под ръководството на старши лейтенант Даниел Божеков.

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Участието на военнослужещите е след разрешение на началника на отбраната и постъпили искания от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и от областния управител на област Сливен, посочват от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Задействана е BG-ALERT

Седем пожарни автомобила също са ангажирани в гасенето на горския пожар между селата Медвен и Градец, съобщиха от ОДМВР-Сливен.

Снимка: Getty Images, илюстративна

Сигналът за пожара е получен днес в 13.30 часа. На място са пет екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Сливен и два екипа от Бургас. В гасенето участват и служители на Държавното горско стопанство – Котел.

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По първоначални данни - пожарът е възникнал от двете страни на път II-48. На място има полицейски екипи от Районното управление в Котел, които при необходимост ще регулират движението заради евентуално задимяване на пътното платно.

Задействана е системата BG-ALERT за населените места в района на пожара, казаха от полицията пред БТА.

Към момента няма опасност за населените места. Действията по гасенето се ръководят от ръководството на РДПБЗН – Сливен.

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