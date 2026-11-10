Кметът на Сливен обясни как е реагирано на трагедията на "Тракия"

След тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия" на място са изпратени екипи на Спешна медицинска помощ Сливен, полицейски патрули и пожарни автомобили. Пострадалите се транспортират до МБАЛ "Д-р ИВан Селимински". Спрени са плановите операции и екипите бяха готови да приемат пациентите след като стана ясно за инцидента.

Това обяви кметът на Сливен Стефан Радев във връзка с жестоката верижна катастрофа на магистрала "Тракия".

Местната власт следи ситуацията и е в готовност за съдействие при необходимост.

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"От името на общината и лично от мое име изразявам искрената си съпричастност към близките на жертвите. Пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване, а на техните семейства - сили и кураж в този труден момент. Благодаря на всички екипи на спешна помощ, пожарната, полицията и медицинските специалисти, които реагираха светкавично и професионално и в този момент продължават да помагат", коментира още Стефан Радев.

Той призова гражданите да шофират внимателно и да спазват указанията на компетентните органи.

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