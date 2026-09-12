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Нови разкрития за инцидента със загинало 4-годишно дете в Сливен

12 септември 2026, 20:29 часа 783 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Нови разкрития за инцидента със загинало 4-годишно дете в Сливен

При инцидента със загинало 4-годишно дете в Сливен не е участвало превозно средство, съобщиха от полицията в Сливен. Сигналът за инцидента е получен в късния следобед на 11 септември. По първоначални данни две деца са се блъснали по време на детска игра, като те не се познавали и дори не са играли заедно.  Предприети са незабавни действия за изясняване на обстоятелствата. Извършени са множество процесуално-следствени действия.

Фактите

Въз основа на събраните до момента гласни и технически факти и доказателства е установено, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. От полицията уточняват, че инцидентът е възникнал между две малолетни деца.

За гарантиране на обществения ред в квартала е осигурено засилено полицейско присъствие, включително сили от Зоналното жандармерийско управление - Бургас.

По случая е образувано досъдебно производство. Работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.

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Сливен загинало дете
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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