Фестивалът на носията в Жеравна 2026: В чест на 150 години от Априлското въстание

С нови инициативи, силен акцент върху 150-годишнината от Априлското въстание и още по-богата програма организаторите подготвят 18-ото издание на Фестивала на фолклорната носия "Скок във времето", който ще се състои на 21, 22 и 23 август в местността Добромерица край село Жеравна. Това каза в интервю за БТА създателят и продуцент на ансамбъл "Българе" Христо Димитров.

По думите му всяка година фестивалът се развива и надгражда, а тазгодишното издание няма да бъде повторение на предишните.

"Всяка година се надскачаме. Правим нови неща и тази година също сме подготвили няколко нови изненади, които ще направят фестивала още по-вълнуващ", посочи Димитров.

Новости на Фестивала на фолклорната носия 2026

Една от новостите ще бъде конкурс за красота, посветен на българската народна носия. Идеята е да бъдат отличени най-красивите мъже и жени, облечени в традиционни носии, които да се превърнат в своеобразни посланици на фестивала.

"Тук идват хиляди красиви хора в народни носии. Красотата също заслужава да бъде показана и почетена", смята създателят на ансамбъл "Българе".

Тази година централната тема на фестивала ще бъде 150-годишнината от Априлското въстание. Организаторите вече са реализирали спектакъл, посветен на историческата годишнина, в рамките на инициативата "Нощ в миналото" в Регионалния етнографски музей на открито "Етър" - Габрово, а сега ще пренесат част от духа на честванията и в Жеравна.

"Няма как да отбелязваме тази голяма годишнина и тя да не намери място във фестивала. Това е наша историческа памет и наш дълг", каза Христо Димитров.

Той уточни, че няма да бъдат правени исторически възстановки, а темата ще бъде пресъздадена чрез художествени и сценични решения, характерни за концепцията на фестивала.

Официалното откриване ще бъде на 21 август от 20:00 часа на голямата сцена. Сред най-очакваните събития остава традиционното запалване на големия огън в съботната вечер – на 22 август от 22:00 часа, което през годините се превърна в една от емблемите на фестивала.

През трите дни посетителите ще могат да наблюдават десетки конкурси, надигравания, концерти, възстановки на традиционни занаяти и разнообразни прояви, които ще се провеждат паралелно на различни места в местността Добромерица.

"Тук на всяка минута се случва нещо. Човек няма как да успее да види всичко", отбеляза Димитров.

Организаторите не очакват непременно повече посетители от миналата година. Според Христо Димитров целта е фестивалът да запази атмосферата си и хората да могат спокойно да се насладят на преживяването.

Интересът обаче остава изключително голям. По думите му местата за настаняване в радиус от около 70 километра около Жеравна традиционно се резервират още година по-рано, а мнозина избират да къмпингуват или да нощуват под открито небе, за да бъдат част от фестивала.

Сред най-емоционалните инициативи на събитието остава кампанията, насърчаваща младите семейства да имат деца. До момента вече има 45 деца, които организаторите наричат "децата на Жеравна". Семействата им получават статут на почетни участници и всяка година са специални гости на фестивала.

Тази година организаторите възнамеряват да проследят и историите на двойките, които са се сгодили или са получили предложение за брак именно по време на фестивала, за да ги отличат като "младоженците на Жеравна".

За Христо Димитров най-силният момент остава гледката на хилядите хора, които играят хоро заедно.

"Когато видиш едновременно десет хиляди души, хванати на едно хоро, това е нещо, което трудно може да се опише. Убеден съм, че подобно преживяване има огромна емоционална и дори лечебна сила", каза той.

Според него фестивалът е не просто културно събитие, а място, което събира хората около българските традиции, историята и националната ни памет.

Христо Димитров отправи покана към всички любители на българския фолклор. "Елате тази година да видите какво сме подготвили. Това, което ще се случи на 21, 22 и 23 август, никога повече няма да се повтори по същия начин. Дори догодина фестивалът ще бъде различен. Заповядайте да преживеем заедно тази магия и да почетем героите, традициите и духа на България", каза създателят на ансамбъл "Българе".