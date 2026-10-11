Земетресение край Сливен

По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география – БАН, на 11 октомври 2026 г. в 12:47 ч. е регистрирано земетресение с магнитуд 3.0 в района на град Сливен. Епицентърът на земетресението е на 15 км от град Ямбол, на 65 км от град Стара Загора и на 250 км от град София.

Земетресение разтърси Югоизточна Турция

Трусове в Гърция

От полунощ до сутринта: Осем земетресения разлюляха Гърция

Припомняме, че на 7 октомври 2026 г. осем земетресения с магнитуд от 2,4 до 4,1 бяха регистрирани край гръцкия остров Касос между полунощ и 10:27 ч., предаде гръцкото издание Kathimerini. Най-силното земетресение, с магнитуд 4,1, е било регистрирано в 2:43 ч. сутринта, с епицентър на 29 километра западно от Касос. Земетресение с магнитуд 3,9 е последвало седем минути по-късно, на 35 километра западно от острова. След това бяха регистрирани четири по-слаби труса, вариращи от 2,4 до 2,7 по скалата на Рихтер. Последният, с магнитуд 3,2, се е случил в 10:27 ч. сутринта, на 22 километра западно-югозападно от Касос.

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