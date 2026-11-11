Сливенско село с 4 жертви от катастрофите на АМ “Тракия“

Тежка трагедия почерни сливенското село Самуилово след кървавата верижна катастрофа на автомагистрала “Тракия" вчера. Четирима от общо единадесетте загинали при сблъсъка на 86 автомобила в гъстата мъгла край пътен възел “Зимница" са жители на селото, потвърди кметът на Сливен Стефан Радев, който изказа искрени съболезнования на почернените близки. Жертвите от Самуилово са пътували в два отделни автомобила в платното в посока Бургас, уточни кметът на селото Красимир Кръстев. Трима от загиналите са от едно семейство и са били в една кола – мъж, съпругата му и неговата тъща. Четвъртата жертва от селото е 30-годишен мъж, който рано сутринта е пътувал за работа към Бургас. Младият мъж оставя вдовица и малко дете сираче, предаде БГНЕС. Още: 8000 евро за семействата на загиналите на "Тракия": Държавата помага и с психологическа помощ (ВИДЕО)

Хората отивали на работа

В злополучната сутрин към морето е пътувал и цял микробус с работници от съседното село Гергевец, като един от тях е със счупена ръка без опасност за живота, а останалите са се разминали с леки травми и уплаха. Днес, в обявения Ден на национален траур, знамената пред институциите в Сливен са спуснати наполовина. Навръх празника на свети великомъченик Мина, в едноименния сливенски храм, Сливенският митрополит Арсений отслужи заупокойна молитва за душите на загиналите и отправи молитва за скорошно изцеление на десетките ранени при удара.

Колаж БГНЕС

Още: В стабилно състояние са 9 от ранените, лекувани във ВМА-Сливен. Двама ще бъдат откарани в СофияВладиката обяви, че Сливенската митрополия и общината обединяват усилия и ще окажат пълна финансова и битова подкрепа на единствения оцелял член от почернената фамилия, както и на близките, изгубили своите роднини на аутобана. Все още се уточнява кога ще бъдат погребенията в Самуилово.

Съпричастност

Междувременно десетки жители на Сливен втори ден се редят пред областната болница “Д-р Иван Селимински", за да дарят кръв за пострадалите. Над 70 са записалите се кръводарители само за днес. През Спешното отделение на лечебното заведение са преминали 23-ма души, от които 18 са оставени за лечение. Четирима пациенти остават в реанимация, като един от тях е в критично състояние със съчетана травма и счупени прешлени. Още: Опашка от кръводарители в София в помощ на пострадалите при трагедията на АМ “Тракия“ (СНИМКИ)