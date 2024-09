Американското посолство ни поздрави за Съединението

Американското посолство в България поздрави българите по повод Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия,научаваме от платформата X.

"Посолството с гордост поздравява 🇧🇬 Деня на Съединението. В чест на Съединението на Източна Румелия и Царство България през 1885 г., този ден е сред най-важните празници на България. Щастливи сме да отправим нашите най-добри пожелания за празника към българите навсякъде!", пишат от американското посолство в София. ОЩЕ: Денят на Съединението: Какви бяха посланията на политиците?

The Embassy is proud to congratulate 🇧🇬 on Unification Day. Commemorating the unification of Eastern Rumelia and Kingdom Bulgaria in 1885, this day is among the most important of 🇧🇬's holidays. We are delighted to extend our best wishes for the occasion to Bulgarians everywhere! pic.twitter.com/zhahiyE0RS