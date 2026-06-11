BILLA откри свой знаков обект в Бургас след реконструкция за 4,5 млн. евро

Модерна търговска среда, повече удобства и устойчиви решения очакват клиентите на ул. „Гочо Иванов“ 30

BILLA България отвори отново вратите на един от знаковите си магазини в Бургас на ул. „Гочо Иванов“ 30, след мащабна реконструкция и инвестиция в размер на 4,5 млн. евро. От днес обектът, познат още като „BILLA на Трапезица“, посреща клиентите с изцяло обновена визия, съвременна търговска среда и редица нови удобства, които правят пазаруването още по-лесно и приятно.

Магазинът разполага с модерна търговска зала с площ от 1200 кв. м, проектирана според най-новите тенденции в ритейл сектора. Просторните пространства, подобрената организация на продуктовите категории и съвременните интериорни решения осигуряват по-лесна ориентация и комфорт за посетителите. На разположение са както традиционни каси, така и каси на самообслужване.

В обновения магазин клиентите ще открият над 9000 артикула, подбрани така, че да отговорят на ежедневните нужди на домакинствата. Сред любимите предложения са прясно изпечените хлябове и закуски от пекарната на BILLA, свежите плодове и зеленчуци от програмата „BILLA Градини“, богатият избор от качествени меса и колбаси, както и топлата витрина с готови ястия и скара за бързо и вкусно решение за обяд или вечеря. Асортиментът включва и разнообразие от продукти под собствените марки на веригата, които съчетават високо качество и достъпни цени.

Реконструкцията е част от дългосрочната стратегия на BILLA за устойчиво развитие и инвестиции в по-екологична търговска инфраструктура. В магазина са внедрени редица енергоефективни технологии, включително фотоволтаична инсталация на покрива, системи за съхранение на енергията, ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети. Отпадната топлина от хладилната система ще се използва за отопление през зимните месеци, а на паркинга ще бъдат разположени зарядни станции за електромобили.