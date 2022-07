Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour завладя Бургас

Концертът в Бургас, част от разтърсващото турне на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2022, завладя сърцата на неуморната публика от „Градът на птиците и езерата“. Вчера Морската гара в града бе изпълнена от тонове хубава музика и много положителни емоции в продължение на над 3 часа. Едни от най-обичаните български изпълнители подариха на многохилядните фенове безброй незабравими моменти, като се качиха на най-голямата сцена на открито, за да изпълнят десетки от най-популярните си хитове и няколко от най-новите си завладяващи парчета.

Началото на втория концерт от най-завладяващото лятно турне дадоха топ диджеят на България - DJ Mascota и енергичният McP, в компанията на неуморните балет NOVA. Малко след 20:00 ч., за да открие официално концерта, на сцената се качи любимецът на тийнейджърите - DENI, а бургаската публика доказа още в самото начало, че е готова да даде всичко от себе си тази вечер. Веднага след това, ангелският глас на VICTORIA превзе сцената и поднесе на феновете първата изненада за вечерта. Представителката ни от Евровизия 2021 изпълни за първи път ексклузивно песента си „How To Ruin a Life“, която моментално завладя почитателите.

Неизчерпаемите източници на енергия RDMK представиха за пръв път, пред многохилядната публика, най-новата си песен „Устни“, която със своята ритмичност предизвика екзалтираните фенове да пеят и подскачат в синхрон с неуморното трио. След тях на сцената изгря момичето, чийто живот е „сериал“ - Михаела Маринова, която поднесе третата изненада за вечерта. Тя изпълни новия си проект „До безкрай“, който само за няколко дни покори сърцата на меломаните и зае 1 място в класацията на The Voice - BG Voice Top10.

На най-голямата сцена на открито се качиха и гост-звездите от Северна Македония - рапърите 2Bona, чийто парчета тийнейджърите знаеха наизуст. Веднага след тях, нежната Dara Ekimova допринесе за доброто настроение на развълнуваната публика със своите разтърсващи хитове. Феновете доказаха, че знаят отлично песните й, а вълнението и доброто настроение на изпълнителката изпълниха сцената с много положителен заряд.

Сцената на Морската гара в Бургас се нагорещи допълнително след изпълненията на великолепните Billy Hlapeto&D3MO, които за пореден път доказаха, че знаят как да се забавляват. След тях се появиха и най-дългоочакваните изпълнители за вечерта - Torino&Pashata, с които, подобно на концерта в Пловдив, публиката не можа да се раздели. Латино генг кралете изпяха два пъти хита си „Te Amo“ и специално, без предварителна подготовка, изпълниха най-новия си проект „Djanam”.

Специално за феновете от „Градът на птиците и езерата“ огнената DARA изпълни микс от най-големите си хитове и все още неиздадената си песен „Mr. Rover“. След нея на сцената се качи и последният изпълнител за вечерта - Криско, който остави многохилядната публика без дъх. След 3-часовия концерт, бургаските меломани доказаха, че все още имат сили и пяха неуморно с него всяка една песен. Краят на тазгодишния концерт на Coca-Cola The Voice Happy Energy Tour 2022 в Бургас поставиха огнените балет NOVA и DJ Mascota.

Много игри и изненади очакваха всички в Морската гара в Бургас часове преди вълнуващия старт на концерта. Активностите за най-нетърпеливите фенове стартираха още в 16:30 ч. с игра на гигантска дженга, в компанията на YouTube звездата DENI. Малко по-късно към подранилите тийнейджъри се присъединиха Torino&Pashata, които с удоволствие играха на джага с всеки, осмелил се да изпробва техните умения. Феновете се изправиха и срещу нежната Dara Ekimova на Lip Sing, а Емил Конрад показа колко забавно може да е рециклирането, като игра в отбор с тийнейджърите на Basket Bottle.

За доброто настроение на феновете и вълнуващите мигове преди концерта се погрижи и новата свежа, изключително компактна Coca-Cola Original Taste в 100% рециклируема PET опаковка от 300 мл. За перфектния следобед допринесоха и живите включвания на The Voice Radio&TV, които часове наред даваха възможност на развълнуваните тийнейджъри да отправят своите поздрави на живо.

Грандиозният финал на турнето ще очаква феновете от София, на 10 септември от 18:00 ч. на площад „Княз Александър I Батенберг".