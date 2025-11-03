Готови за промяна? Времето утре - 4 ноември 2025 г.

На 4 октомври 2025 г. през страната ще премине студен атмосферен фронт. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад, който в Дунавската равнина постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в София - около 8°. През деня ще се задържи облачно, на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 10°, показва прогнозата за времето.

Седмична прогноза за времето от 3-9 ноември 2025 г.

Дъждовно в планините

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

И над морето

По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

