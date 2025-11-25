Любопитно:

Жълт код за силен вятър! Времето утре - 26 ноември 2025 г. (КАРТА)

25 ноември 2025, 13:53 часа 397 прочитания 0 коментара
Жълт код за силен вятър! Времето утре - 26 ноември 2025 г. (КАРТА)

На 26 ноември 2025 г. минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в районите с вятър – до 10°-12°; в София – около 4°. Утре над западната половина от страната ще е предимно облачно и на много места ще има валежи от дъжд, по-значителни в крайните западни и южни райони. Над Източна България облачността ще е разкъсана, там ще духа умерен и временно силен южен вятър. В Западна България вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат в широк интервал: от 7°-8° в крайните северозападни райони до 18°-20° на места в Източна България и районите, чувствителни на южен вятър, в София – около 12°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Обявен е жълт код за силен вятър за централната и източната част от страната.

Мъгли в планините

В планините ще е предимно облачно, по билата – мъгливо. Валежи от дъжд ще има на места в масивите от Западна България и Родопите, над 2200 метра ще превалява сняг. Ще духа силен, по билата - бурен южен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 10°, на 2000 метра – около 4°.

Силно вълнение на морето

По Черноморието облачността ще е разкъсана, вечерта ще се вплътни. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала. По информация на НИМХ по Черноморието се очаква силен вятър и силно вълнение на морето.

