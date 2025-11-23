В кои дни ще вали? Седмична прогноза за времето за 24-30 ноември 2025 г.

През първите дни от новата седмица времето ще е без валежи. В понеделник ще бъде слънчево, във вторник - с разкъсана средна и висока облачност. Вятърът ще отслабне, в много райони временно ще стихне и в понеделник сутринта ще е студено с минимални температури близки до 0°. След обяд вятърът отново ще е от юг-югозапад и с него ще се затопля, във вторник минималните температури ще са предимно между 3° и 8°, а максималните от 8°-9° в северозападните до 18°-19° в югоизточните райони, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Отива ли си топлото време и идва ли снегът? Отговорът от Николай Василковски

От средата на седмицата

В сряда и четвъртък, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде облачно с валежи от дъжд. Има повишена вероятност в отделни райони валежите да са временно интензивни и значителни по количество. Вятърът ще остане слаб, в източните райони - умерен от юг. Температурите ще са с малък дневен ход, от 5°-6° в северозападните до 16°-18° в югоизточните райони. В петък и събота вятърът ще се ориентира от североизток. Ще се задържи предимно облачно. След временно спиране, от юг отново ще започнат валежи. Дневните температури ще се понижат слабо.

Задава ли се зима на хоризонта? Проф. Рачев охлади "страшните" заглавия

Източник: Meteo.bg

Снимка: iStock