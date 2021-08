Kaufland Bulgaria подновява партньорството си с платформата Bulgaria Wants You

Kaufland България продължава партньорството си с Bulgaria Wants You – мултимедийна платформа, която представя България като добро място за живот и кариера. Инициативата цели да привлече български граждани от чужбина, както и да задържи българите в страната на местния трудов пазар.

Kaufland присъства в платформата за втора поредна година, като през 2021 е един от най-големите партньори на Bulgaria Wants You с участие и в кариерните й събития. Компанията е представена като атрактивно място за работа, където професионална реализация могат да намерят талантливи хора, които живеят и учат или работят в чужбина, но обмислят да се завърнат в родната си страна, както и такива, които вече са го направили. Посетителите на платформата могат да намерят информация за Kaufland като лидер в сектора за модерна търговия и като един от най-големите и атрактивни работодатели в България, да се запознаят с работодателските практики на компанията и с разнообразието от възможности за развитие, които тя предлага, както и да намерят информация за текущите свободни позиции за работа.

Чрез вдъхновяващо видео съдържание на платформата Kaufland разказва за свои служители, които са се завърнали от чужбина в България и са се реализирали успешно в компанията. Първото от новата поредица видеа стартира днес с историята на Пламена Димитрова, която от скоро е предпочела да се върне в родната Варна и да започне работа като касиер в един от хипермаркетите на търговската верига в града. В настоящото издание на платформата предстоят 7 видеа, които ще представят емоционални визитки на хора от различни позиции в Kaufland България – стажанти, касиери, управители на магазини, регионални търговски мениджъри. С техните вдъхновяващи истории, както и чрез специалната подстраница на Kaufland в сайта на Bulgaria Wants You с обяви за свободни работни позиции компанията оставя посланието, че вратите й са отворени за талантливите българи, които искат да се реализират у нас.

Темата за кариерното развитие на младите хора в страната е част от стратегията на Kaufland за управлението на своя човешки ресурс. Компанията има редица кариерни програми, насочени към млади хора, чрез които им помага да направят първите крачки в своя професионален път - стажантска програма, програма за дуално обучение и лятна практикантска програма. През 2018 г. Kaufland България даде началото и на най-мащабния си и иновативен проект "Управители на бъдещето". Програмата е насочена към хора с образование и с малък или без опит – дипломанти от университетите или студенти, на които предстои да се дипломират в следващите няколко месеца. След 12-месечно обучение в различни звена на компанията в страната и в чужбина младите специалисти получават възможност да заемат експертна или ръководна позиция в организацията. От 2020 година стартира и поредица безплатни онлайн семинари под името We Know, You Grow, които целят да запознаят отблизо младежи с работата в сектора за модерна търговия и да им дадат практически съвети за подобряване на техните личностни и професионални качества.

Kaufland България показва ангажираност и в редица партньорски програми, които са насочени към развитие на образование, предприемачество и иновации за младежи. Стремежът на компанията е да запази дълготрайни и устойчиви партньорства с образователни институции и университети, както и да участва във форуми и събития на медии, агенции и организации от неправителствения сектор, посветени на образование, иновации и зелени инициативи. Водещите партньорства са с Аграрен Университет Пловдив, УНСС, Софийски университет, Тийноватор, Junior Achievement, Софийски фестивал на науката, Музейко, Panda Labs на WWF и тяхната обща цел е да подпомагат създаването на среда, в която да се изграждат бъдещите лидери у нас.