Kaufland за поредна година е лидер сред работодателите в България

28 са отличията и наградите в областта на човешките ресурси, които Kaufland България спечели от началото на 2023 г. Закомпанията получава награда в една от най-оспорваните категории – „Най-добър работодател FMCG“ на Career Show Awards 2023. Сред спечелените отличия в тазгодишното издание на конкурса ритейлърът получи златен приз и съответно първото място в категориите „Стратегия Баланс работа и личен живот“ и „Recruiter”, както и второ място в едни от най-оспорваните категории като „Стратегия за кариерно развитие“, „Стратегия за признание на служителите“, „Изключителни екипни постижения“ – за Kaufland Business Academy и много други. Нареждането на Kaufland България в топ 3 най-добри работодатели в сектора на модерната търговия за пореден път затвърди експертизата на компанията в ритейл сферата и доказа, че работодателските ѝ политики са подплатени с мисъл и действия за нейните служители.

В допълнение, тази година Kaufland беше сертифицирана като Top Employer („Топ Работодател“) за пети пореден път от международния независим институт Top Employers Institute. През 2023 г. компанията беше отличена и като любим международен работодател от единствената в България изцяло потребителска класация My Love Marks*. От началото на 2022 г. до момента утвърждаването на работодателската марка на Kaufland България беше засвидетелствано от над 50 отличия в най-оспорваните категории на значими конкурси като Employer Branding Awards на b2b Media, Career Show Awards, My Love Marks, Business Lady, Employer of choice и други. За втори пореден път компанията заслужи и престижното първо място като „Най-добър работодател“ според класацията на Career Show Index 2023.

Със своите близо 7 000 служители, компанията е в топ 5 на най-големите работодатели у нас[2], като до края на годината предстои да разкрие още 140 нови работни места в София. Освен по численост, Kaufland България се налага като желан работодател и с възможностите за развитие, които предоставя на своите служители. Само за 2022 г. компанията инвестира близо 400 000 лв. в обучения на персонала си, като в това число влизат над 150 вида специализирани обучения и преквалификации, достъпни за служителите на компанията.

„Двигателят на всяка наша стъпка и всички наши действия са хората. Грижата за един толкова голям екип не е лесна задача. Изисква се отдаденост, разбиране и способност за поставяне на мястото на другия. В дългогодишната си практика се научих да се ръководя от тези три човешки ценности без значение от ситуацията и все повече се убеждавам, че те работят безотказно, доказателство за което са редицата ни награди и успехи в областта на човешките ресурси“ – споделя Мирена Караилиева, HR директор в Kaufland България и многократен носител на отличието „HR на годината“ в престижни конкурси.

Лидерството на Kaufland по отношение на грижата за хората се затвърждава и от най-скорошно проведеното вътрешно проучване на удовлетвореността на служителите. В него взеха участие над 4 000 от служителите на компанията, а резултатите са категорични. 90% от тях са доволни от своето работно място и съвместната работа с прекия си ръководител. Над 84% от тях споделят, че са удовлетворени и щастливи да бъдат част от екипа на Kaufland България, а 88% от участниците посочват, че са щастливи от работата с колегите си, изградена върху доверие и лоялност.

Веригата предоставя стимулираща работна среда и богат социален пакет, включващ над 17 придобивки, в допълнение към атрактивните си възнаграждения, който редовно бива разширяван, така, че до най-голяма степен да отговаря на нуждите и предпочитанията на служителите. Като част от екипа на ритейлъра, всеки Kaufländer получава допълнително здравно осигуряване, 22 дни платен отпуск, спортна карта на преференциална цена, месечни ваучери за храна, гъвкаво работно време, подаръци по специални поводи, бонус в размер на 600 лв. при появата на нов член в семейството, разнообразни по вид и продължителност обучения, възможност за включване в различни събития, инициативи и каузи и още много други. Грижата за хората е сред ключовите приоритети на Kaufland България, затова и размерът на инвестицията, направена от компанията в социални придобивки за 2022 г., възлиза на над 7 млн. лв. Освен в увеличаване на обема от социални придобивки, веригата регулярно инвестира и в повишаване на възнагражденията.

Освен с повишаването на квалификацията на екипа си, Kaufland България се ангажира и с намирането, създаването и развитието на таланти в лицето на младите хора в страната. Ритейлърът поддържа собствени програми за таланти и активно подкрепя партньорски такива. Kaufland официално си сътрудничи и подкрепя над 100 училища и университети и редица организации на територията на цялата страна, развиващи дейност в различни направления. Сред програмите, които компанията реализира, са Практикантска програма, Стажантска програма, Програма за дуално обучение, Kaufland Business Academy, Управители на бъдещето, Търговска академия и др. В допълнение, Kaufland е основен партньор на програми за кариерно развитие и ориентиране като Bulgaria Wants You, Mentor The Young, Junior Achievement, 9Academy, To The Top, Stroi Academy, Тийноватор, Panda Labs на WWF България и други.