"Шаби Алонсо е наследникът на Карло Анчелоти в Реал Мадрид!"

Новият старши треньор на Реал Мадрид е определен. Това ще бъде бившият полузащитник на "кралете", Ливърпул и Байерн Мюнхен Шаби Алонсо, който понастоящем води Байер Леверкузен. Специалистът е договорил личните си условия и ще подпише 3-годишен договор с "белия балет". Новината съобщава испанското авторитетно издание Marca, позовавайки се на своя информация. В същото време се очаква Карло Анчелоти да стане национален селекционер на Бразилия.

Мадричани ще трябва да платят освобождаващата клауза в договора на Алонсо с "аспирините", тъй като испанският специалист има контракт до юни 2026 година с германския тим. Сделката била финализирана след отпадането на Арсенал от Шампионската лига, когато Дон Карло и директорите на Реал Мадрид разговаряли и се съгласили, че най-добрият вариант за всички е да се разделят.

🚨🚨 BREAKING: Xabi Alonso to Real Madrid: DONE DEAL!



Agreement sealed on a 3-year deal until 2028. @marca pic.twitter.com/4O4IIpgsjQ