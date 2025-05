"Приятели от стомана": Си Дзинпин извади на показ заблудата на Тръмп, стои твърдо зад Путин (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин и китайският президент Си Дзинпин приветстваха отношенията между страните си на 8 май, когато държавният глава на Китай пристигна в Москва за Парада на победата - честването на 80-ата годишнина от победата над нацистка Германия във Втората световна война, използвано от стопанина на Кремъл за пропагандни цели и за оправдаване на войната му в Украйна. Двамата обещаха да засилят сътрудничеството във всички области, включително военните връзки.

В съвместно изявление, публикувано по време на посещението на Си, Москва и Пекин обещаха да "засилят координацията, за да се противопоставят решително на курса на Вашингтон за "двойно сдържане" на Русия и Китай".

В демонстрация на единство срещу президента Доналд Тръмп, двете държави осъдиха "насърчаването на враждебни подходи към Русия и Китай от трети страни в различни региони на света, както и от дискредитирането на руско-китайското сътрудничество".

Всичко това е доста интересно предвид факта, че Тръмп се опита да потърси помощ за постигане на мир в Украйна от най-големия си опонент за глобално господство - Пекин. Провалящият се да накара Путин да се съгласи на 30-дневно примирие американски президент заяви, че "е естествено" да се моли Китай да помогне и да се стигне до мир. В същото време уж неутрален Пекин ясно демонстрира с действията си, че застава зад руския диктатор.

Русия и Китай, чието съвместно изявление е цитирано от Reuters, обещаха да "допринесат за установяването на мир в Украйна", като същевременно се заемат с "първопричините" за войната.

Първопричините, по думи на Путин, са вижданите от него "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и налаганата визия за "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. Заради това руският диктатор иска "демилитаризация" и "денацификация" на Украйна, с което оправдава бруталната си агресия в страната. Москва лъжливо твърди, че е била тласната към война с Украйна заради предполагаемото разширяване на Алианса, а наскоро Путин дори хвърли вината върху България и Румъния: България с официален отговор на обвинението на Путин, че имаме вина за войната в Украйна.

🇨🇳 Xi Jinping, after meeting with Putin, repeated Kremlin-style talking points on Ukraine—calling for addressing the "root causes of the crisis" and pushing for a "just and lasting peace acceptable to all sides" through dialogue. No mention of Russia’s invasion. Kremlin… pic.twitter.com/xFtjbvAntF

Китай засили връзките си с Русия, откакто Кремъл започна пълномащабната си война през февруари 2022 г., превръщайки се във водещ доставчик на стоки с двойна употреба, които подпомагат руската отбранителна промишленост.

Докато Пекин се позиционира като потенциален посредник, той същевременно критикува САЩ и техните съюзници, че "изострят" войната, доставяйки оръжия на Киев. НАТО определи Китай като "решаващ поддръжник" на руската агресия.

На 17 април украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Китай доставя оръжие на руската армия. Изявлението му е първото потвърждение от страна на Киев, че Пекин подкрепя военните усилия на Русия, като предоставя оръжия: Зеленски: Китай снабдява Русия с оръжия.

По-рано вчера, 8 май, Си заяви, че с удоволствие взема участие в честванията на Деня на победата и че "Китай и Русия са готови да защитават истината за историята на Втората световна война".

Очаква се посещението на китайския президент в Русия да продължи до 10 май. През това време китайската и руската страна ще проведат разговори в различни формати - както между двамата лидери, така и между делегации, според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Kyiv Independent.

По време на продължилата три часа и половина среща с китайския лидер Путин изрази готовност да направи още едно официално посещение в Китай и подчерта, че правителствата на двете страни работят за пълноценно развитие на двустранните си отношения.

🇷🇺🤝🇨🇳 Russia and China have outlined plans to deepen cooperation, with Putin confident in the growing ties between the two nations. Yet, as China aligns itself with Russia on the global stage, it's clear: 'neutral' doesn't mean non-aligned. China is increasingly complicit in… pic.twitter.com/TueSHimuKd