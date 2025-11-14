Лятото се връща в един от почивните дни. Времето през уикенда - 15-16 ноември 2025 г.

На 15 ноември 2025 г. времето остава слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температури ще е около 0°, максималната – около 16°, показва прогнозата за времето на НИМХ. Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 18 мин. и залязва в 17 ч. и 4 мин. И утре най-топло ще бъде в Благоеград - с максимална температура от 19 градуса.

Ще посрещнем ли първия сняг? Седмична прогноза за времето за 10-16 ноември 2025 г.

Слаб вятър в планините

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°. По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с мъгла. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1 бал.

В неделя

През нощта срещу неделя и през първата половина от деня в неделя от запад на изток ще има временни увеличения на високата облачност, а за кратко ще се появи слаб вятър от запад-северозапад. Видимостта в районите с мъгла ще се подобри и ще преобладава слънчево време. Температурите ще се повишат и минималните ще бъдат между 3° и 8°, а максималните - в повечето места между 16° и 21°

