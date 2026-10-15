Най-важните новини за деня: 15 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 15 октомври 2026 г.

НЕ ЕДИН, А ДВА КОРАБА СА ПОДПАЛЕНИ КРАЙ РУМЪНИЯ: 8 ОТ 12 МОРЯЦИ СА В НЕИЗВЕСТНОСТ

Черно море отново е в състояние на тревога. След като на два пъти в рамките на седмица по два цивилни кораба бяха атакувани в българската изключителна икономическа зона, стана и още един подобен инцидент близо до Румъния, а сега отново северната ни съседка очевидно е под прицел - и то в териториалните води на НАТО. Танкерът Yara J, превозващ петрол и/или въглища от Турция за Украйна (пристанище Измаил, близо до румънската граница), е пострадал на 8-10 морски мили от град Сулина в късните часове на 14 срещу 15 октомври. Отделно от това моряци на танкера Wide Trader, плаващ под флага на Сан Марино, са съобщили за пожар на борда тази сутрин около 7 ч., на около 13 морски мили югоизточно от Сулина, съобщи Румънската морска администрация (ANR).

РАДЕВ СЕ ПРЕСТРАШИ: ЕСКАЛАЦИЯТА ИДВА ОТ ВОЙНАТА НА РУСИЯ СРЕЩУ УКРАЙНА, ПРЕДЛАГАМ МОРАТОРИУМ В ЧЕРНО МОРЕ

Премиерът Румен Радев призова от Брюксел "тази недопустима агресия срещу цивилни кораби в Черно море" да спре. Министър-председателят пристигна там за участие в двудневното заседание на Европейския съвет, на което със сигурност евролидерите ще обърнат най-голямо внимание на случващото се в нашия регион. В рамките на седмица бяха атакувани четири цивилни кораба в изключителната икономическа зона на България, като сред тях има потопени съдове и изчезнали членове на екипажа: България на тръни: Всичко за новия двоен удар по кораби в Черно море (ОБЗОР - ВИДЕО).

РАДЕВ Е КАТО МАЛКО ДЕТЕ, ПЪРВИ БИ НАПУСНАЛ КОРАБА: КАЛОЯН МЕТОДИЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

Премиерът беше жалък днес в ЕС. Дори си позволи да каже нещо, което беше унизително за България. Той каза, че за първите атаки е "доложил" на колегите си от ЕС. Този термин е раболепен.

РАДЕВ ВИКА МИТРОФАНОВА, ОТЕКВА ЧАК В СЪРБИЯ: МЕДИЯ В БЕЛГРАД ГО ПРЕДУПРЕДИ ЗА МАСОВИ ПРОТЕСТИ

Два дни след като премиерът Румен Радев извика руския посланик Елеонора Митрофанова за руските атаки в Черно море срещу търговски кораби в икономическата зона на България - новината отекна в сръбската уж независима и проевропейска медия "Данас", която го предупреждава за възможни масови протести у нас. Медията обаче беше продадена преди няколко месеца на португалския инвестиционен фонд Alpac Capital, свързван с бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Според редица журналистически разследвания фондът се управлява от португалския бизнесмен Педро Варгас Давид, чийто баща Марио Давид е дългогодишен съюзник, бивш съветник и официално определян като "близък приятел" на Орбан, за който пък български и македонски политици твърдят, че финансира медиите в Република Северна Македония, които разпространяват език на омразата срещу българите.

ЗЕЛЕНСКИ ПРАТИ ТРЪМП ПО ДЯВОЛИТЕ: ПОЧВАМЕ ПАК ДА УДРЯМЕ И ПАЛИМ РУСКИТЕ РАФИНЕРИИ*

Украйна ще възобнови далекобойните си удари по руски петролни рафинерии. "Забраната (за удари по петролни рафинерии) е отменена. Това свърши" - думите на украинския президент в интервю за Financial Times в Лондон. Държавният глава на Украйна отиде на посещение във Великобритания вчера и имаше знакови изяви там - ОЩЕ: Зеленски: Нито Тръмп, нито Мъск, нито който и да е по света може да избира президента на Украйна (ВИДЕО)

ОБЗОР ЗА ДЕБЕЛИ ГЛАВИ С ИСТОРИЧЕСКИ ТВ ПРИЗИВ: "ТРЪМП, ПОМОГНИ НА ЗЕЛЕНСКИ ДА ПОБЕДИ МОДЕРНИЯ ХИТЛЕР" (ВИДЕО)

"Искам и Америка, и президента Тръмп – познавам го от много време – и ако гледате, президент Тръмп, направете правилното нещо в случая: Да се съюзите с Владимир Путин срещу този човек (Володимир Зеленски) и неговата държава е грешка. Това е, както се е казвало през Втората световна война, мир на Хитлер (поведението на британския премиер Невил Чембърлейн, който прави куп дипломатически отстъпки пред Адолф Хитлер, най-известната от които е предаването на Судетите като суверенна територия на Чехословакия с Мюнхенското споразумение само и само да има мир – всички знаят какъв е резултатът). Не бъдете такъв човек – дайте на този човек (Зеленски) подкрепата, от която има нужда, за да победи модерния Хитлер". Тези изключително силни думи са на световноизвестния британски телевизионен водещ Пиърс Морган – с тях той завърши паметно и историческо интервю с украинския президент Володимир Зеленски. Вчера, 14 октомври, Зеленски беше на посещение в Обединеното кралство.

УКРАЙНА ПРЕНАСЯ ВОЕННИТЕ СИ УСИЛИЯ В ШАМПИОНСКАТА ЛИГА

Украйна пренася усилията си във войната от калните окопи в Донбас и коридорите на европейската власт до емблематичен лондонски футболен стадион тази седмица.

ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН: НАПОСЛЕДЪК ПОВЕЧЕ КОРАБИ СА УДАРЕНИ В ЧЕРНО МОРЕ, ОТКОЛКОТО В ОРМУЗКИЯ ПРОТОК (ВИДЕО)

С днешна дата в Черно море съотношението брой преминали - брой ударени кораби, е по-лошо, отколкото в Ормузкия проток. Това каза в предаването Студио Actualno банкерът Левон Хампарцумян, който е и член на Инициативния комитет на кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев: “Въщност поразените в Черно море кораби са доста повече в последната година. Но те започват да се приближават много към нашите териториални води, в изключителната ни икономическа зона и т.н. Т.е. това си е истинска провокация, както каза негово превъзходителство г-н премиерът, логиката показва, че са руснаци. Но така или иначе това си е жива провокация. Още: Радев се престраши: Ескалацията идва от войната на Русия срещу Украйна, предлагам мораториум в Черно море

ПО-СКЪПО ПАРНО? МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ОБЯСНИ КАК ИСКАНЕТО ЗА 34% ПОСКЪПВАНЕ НА ГАЗА ЩЕ УДАРИ СМЕТКИТЕ

Искането за 34% увеличение на цената на синьото гориво е по-ниско от цените на европейските пазари. Цената в Европа вече гони 76 евро на мегаватчас, заради кризата в Персийския залив, където доставките на втечнен природен газ са блокирани, и ниските нива на запълване на подземните газови хранилища в Европа. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров в ефира на Нова телевизия.

ГОЛЕМИТЕ МАГАЗИНИ ДА СА "КРИТИЧНИ" ОБЕКТИ: ОТ БРАНША С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ИСКАТ СЪЩОТО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛЦИ

Търговските вериги искат обектите им да бъдат обявени за критична инфраструктура, да имат такъв статут т.е. обекти от значение за националната сигурност. Това е недопустимо - така Цветан Цеков, председател на управителния съвет (УС) на Браншова камара "Плодове и зеленчуци" изрази недоволството на бранша от ситуацията с разпределението на приходите от търговията с храни в България.

ПОД СЯНКАТА ОТ "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА" И АРЕСТА НА ЯВОР ЗЛАТАНОВ: ВСС ИЗБРА НОВ И.Ф. ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Магдалена Лазарова-Проданова бe избрана за и.ф. главен прокурор през следващите шест месеца. Пленунът на ВСС взе решението със 17 гласа "За" и два гласа "против". То не беше подкрепено от съдиите Атанаска Дишева и Олга Керелска - два от най-силните гласове във ВСС "против" и тогава, когато за главен прокурор беше избран Иван Гешев. Решението ще влезе в сила от 23 октомври за следващите 6 месеца. То може да бъде обжалвано в 14-дневен срок. Според Закона за съдебната власт постът на и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС), на Върховния касационен съд (ВКС) и на главен прокурор може да се заема от един човек за срок до шест месеца.

ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ПРОМЕНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗАСТРАШАВАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧЛЕН ОТ КОНСТИТУЦИЯТА: ГОВОРИ Д-Р ДИАНА АНДРЕЕВА-ПОПЙОРДАНОВА (ВИДЕО)

Държавата не може да делегира под никаква форма контрол. Инспекторатът по закона за културното наследство има контролни функции. Именно те не могат да бъдат делегирани. Нито е вярно обяснението, което аз чух в Комисията по култура и медии, че има дублиране на функции.