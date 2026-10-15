Войната в Украйна:

ОБЗОР за дебели глави с исторически тв призив: "Тръмп, помогни на Зеленски да победи модерния Хитлер" (ВИДЕО)

15 октомври 2026, 12:26 часа 5418 прочитания 1 коментар
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев
Снимка: Actualno/ChatGPT5
ОБЗОР за дебели глави с исторически тв призив: "Тръмп, помогни на Зеленски да победи модерния Хитлер" (ВИДЕО)

"Искам и Америка, и президента Тръмп – познавам го от много време – и ако гледате, президент Тръмп, направете правилното нещо в случая: Да се съюзите с Владимир Путин срещу този човек (Володимир Зеленски) и неговата държава е грешка. Това е, както се е казвало през Втората световна война, мир на Хитлер (поведението на британския премиер Невил Чембърлейн, който прави куп дипломатически отстъпки пред Адолф Хитлер, най-известната от които е предаването на Судетите като суверенна територия на Чехословакия с Мюнхенското споразумение само и само да има мир – всички знаят какъв е резултатът). Не бъдете такъв човек – дайте на този човек (Зеленски) подкрепата, от която има нужда, за да победи модерния Хитлер". Тези изключително силни думи са на световноизвестния британски телевизионен водещ Пиърс Морган – с тях той завърши паметно и историческо интервю с украинския президент Володимир Зеленски. Вчера, 14 октомври, Зеленски беше на посещение в Обединеното кралство.

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Специално за сравнението с Хитлер и това, че дори фанатична поддръжничка на Тръмп като Лаура Лумър го казва, украинският президент подкрепи и добави, че Путин не е толкова силен, колкото е зъл. Само че САЩ са по-силни и трябва да са на наша страна, заяви Зеленски:

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Интервюто, което Зеленски даде, ще се запомни със следните големи акценти:

"Разбирам защо някои големци искат да ме променят - защото никога няма да приема украинската земя за руска земя". Зеленски обаче уточни, че е реалист и че разбира, че хората са по-важни от земята, но не става въпрос за земя, територия, а за домовете на хората:

"Няма да загубим по никакъв начин независимостта си" - отговор на въпрос на Морган дали Украйна може да спечели войната срещу Русия, ако САЩ вече не помагат на украинците. Зеленски дори каза, че и без американска помощ Украйна може да победи, но Киев ще има огромни проблеми да принуди Путин да седне на масата за мирни преговори и дипломацията да проработи:

"Ако бъда отстранен, сигурен съм, че новият мъж или жена (на мое място) ще защитава страната ни, защото това е нашият дом":

По въпроса с евентуална оставка, Зеленски беше категоричен – няма да подам оставка, отговорността ми е към Украйна. Украинският президент изрично заяви, че няма начин да се проведат избори в Украйна при непрестанни руски бомбардировки – нещо, което не изглежда да притеснява Тръмп. Зеленски вече заяви, че ако има 60 дни пълно спиране на огъня, ще има избори – отговорът на Русия Е ТОЗИ: Цинизъм по руски: Путин отпуска само 1 ден примирие за изборите в Украйна

Други знакови думи на Зеленски: "За нас това е война, за някои е само бизнес – не е честно". Преди това, в интервю за нидерландската медия NPR той каза какво трябва да има, за да бъде спряна войната устойчиво и да има дълготраен мир. Ясни и категорични гаранции за сигурност от САЩ, това е: "Да бъде написано (и подписано), че ако Путин ни атакува, Тръмп ще атакува Путин":

Точно както от няколко дни насам, Зеленски повтори и пред Морган, и пред NPR, че на 100% причината за поскъпването на горивата е Ормузкият проток. Какво стана там – корабоплаването беше на практика блокирано, след като на 28 февруари Тръмп нападна Иран и не можа да победи бързо. А на въпрос как се чувства, след като Тръмп обвинява Украйна за скъпия дизел в САЩ, украинският президент отвърна: "За мен е ОК. Не е за пръв път. В силна позиция съм, защото знам истината. В силна позиция съм, защото повечето хора по света знаят защо цените на каквито и да е енергийни суровини отидоха нагоре – заради Ормузкия проток": ОЩЕ: Зеленски прати Тръмп по дяволите: Почваме пак да удряме и палим руските рафинерии

Тръмп и "дипломацията му"

Междувременно, американският президент започна да говори все по-лаконично за Украйна дори на предизборни събития, заобиколен от верни привърженици, какво остава пред медии. Той обясни, че не нарича Путин "диктатор", защото трябвало да сключва споразумения "с хората" и затова не им лепял етикети. "Винаги съм бил много добър в сключването на сделки. Станах много богат благодарение на сделки. Така че не се подигравам на хората":

Същевременно Тръмп пак намери как да хвърли вината на друг за своите неуспехи - той обеща да спре войната в Украйна за 24 часа като основополагаща част от кандидатпрезидентската си кампания: "Част от причините да я има тази война е, че Байдън се подиграваше на Русия и всички останали". Точно Тръмп да казва как не се подиграва на никого е връх на цинизма:

Че тези номера на Тръмп почват да изнервят дори републиканци и то конгресмени стана ясно от официално изявление в "Х" на Двупартийната група за Украйна в Конгреса на САЩ (Congressional Ukraine Caucus). В нея влизат републиканците-конгресмени Марси Каптур (Marcy Kaptur - конгресмен от 1983 година без прекъсване), Джо Уилсън (Joe Wilson), Брайън Фицпатрик (Brian Fitzpatrick) и демократът-конгресмен Майк Куигли (Mike Quigley). "Разтревожени сме от съобщенията от Украйна, че американското разузнаване и подкрепа за Starlink се ограничават, оставяйки невинни цивилни и американски граждани в Украйна на "милостта" на руските атаки. Конгресът многократно е заявявал ясно, че Съединените щати трябва да предоставят разузнавателна подкрепа, за да спасят човешки животи от безмилостните удари на Русия. Съюзниците на САЩ плащат за достъпа на Украйна до Starlink. Ограниченията, които излагат цивилните на опасност, са неприемливи и няма да бъдат приети от Конгреса" - ОЩЕ: Зеленски: Руснаците се опитват да се възползват от проблемите със Starlink, атаките са мащабни (ВИДЕО)

Междувременно, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат коментира, че Украйна все още страда от недостиг на ракети-прехващачи за ПВО системи "Пейтриът", но че все пак подкрепа има, защото Украйна успява да свали някои руски балистични ракети при безспирните руски атаки. Само че това явно не е достатъчно - защото кметът на Киев Виталий Кличко избухна във Върховната рада с въпроси къде са и за какво са похарчени милиарди за ПВО защита на украинската столица. ОЩЕ: Кличко към правителството на Украйна: Къде са милиардите? Къде е ПВО? (ВИДЕО):

При срещата на Зеленски с британския премиер Анди Бърнам, Бърнам обяви, че Великобритания ще ускори доставката на британски ПВО системи за Украйна. Става въпрос за ракети LMM - това са многоцелеви управляеми ракети, които могат да се използват и от изтребители F-16 за сваляне на въздушни цели, най-вече руски реактивни далекобойни дронове:

А на този фон, топлата руска връзка към Тръмп изпъкна пак - прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че би било хубаво американският президент да се срещне с Путин и с китайския авторитарен лидер Си Дзинпин, но в Китай, на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. "Не знаем доколко им съвпадат програмите", с "меден гласец" говори Песков - ОЩЕ: Икономическото оръжие на Путин: Не е само дизеловата сделка, вече обсъждаме и други проекти със САЩ (ВИДЕО)

Думи срещу действия

Украйна се нуждае скоростта на Starlink да е до поне 450 км/ч или да няма ограничения (има се предвид скорост на движещо се превозно средство, при която терминал на Starlink работи без прекъсвания), съобщиха източници пред журналиста на Радио Свободна Европа/Радио Свобода Алекс Рауфоглу. Настоящото ограничение от 160 км/ч е недостатъчно за противодействие на руски далекобойни дронове с реактивен двигател – защото дроновете-прехващачи на Украйна също трябва да летят с по-висока скорост от 160 км/ч, за да догонят и ударят руските. И още – ограничението пречи на украинските удари с дронове в среден обсег т.е. в окупираните от руснаците украински земи, защото затруднява контрола от страна на операторите, а и тези дронове трябва да излизат с много бързо ускорение, за да е по-трудно да бъдат засечени навреме от руснаците: в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, има графики с параметрите на определени дронове, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за удари на средна дистанция като "Хорнет". А на този фон, още едно американско издание – Semafor, информира, че Белият дом обмисля прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна, въпреки че Тръмп заяви публично, че САЩ все още предоставят разузнавателна информация и сателитни данни. Според материала, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се противопоставя, а имало и предложение да се ограничи само разузнавателната информация, която може да се използва за удари в Русия.

Точно заради такива материали излезе и информация, че ЕС работи върху алтернативи на Starlink за Украйна. От началото на 2027 година Европейската комисия планира да интегрира капацитета на търговските спътници в GOVSATCOM, включително за да отговори на нуждите на Украйна от сателитни данни. От януари 2026 г. GOVSATCOM обединява капацитета на правителствените спътници на държави от ЕС, за да осигурява сигурни комуникации. ЕС също така планира да заработят напълно спътници IRIS² през 2029 година, но остава неясно дали междинните варианти могат напълно да заменят Starshield. Проектът представлява европейско съзвездие от сателити, проектирано да осигури на Европейския съюз независим, високоскоростен и защитен чрез спътникова връзка интернет – ОЩЕ: "Ударните дронове и прехващачите трябва отново да излетят": Украйна обяви важна новина за Starlink

Вечният претендент за президент на Франция Марин льо Пен заяви пред Financial Times, че ще прекрати френската финансова помощ за Украйна в рамките на 6 месеца, ако стане президент, както и че ще се противопостави на членството на Украйна в ЕС и ще иска да бъдат преразгледани санкциите на ЕС срещу Русия. Тя твърди, че Франция вече не може да си позволи да дава толкова пари за Украйна (18 млрд. евро от двугодишния заем на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро се падат на Франция), защото Франция била на ръба на фалита и критикува ЕС, че не иска руския петрол и газ. През годините назад Льо Пен никога не е криела топлите си връзки с Путинова Русия – ОЩЕ: Путин прие Марин Льо Пен в Кремъл

На другия полюс обаче е италианският премиер Джорджа Мелони, която взе властта на Ботуша именно като политик с по-краен уклон, подобно на Льо Пен. В Сената в Италия тя изрично заяви, че не ѝ липсват руските танкове в Европа и напомни какво направи СССР в Унгария и Чехословакия през XX век, за да потуши недоволството срещу съветската комунистическа власт. И Берлинската стена не ми липсва, добави тя. Капитулацията не е мир, подчерта Мелони що се отнася до Украйна, а аплодисментите в залата на Сената на Италия бяха оглушителни и продължителни. Мелони определи за рискова сделката на Тръмп за доставка на руски дизел за САЩ и „световния пазар“, а освен това изрично каза, че Путин провокира Европа, тъй като не иска фокусът да е върху това как руската армия не може да победи в Украйна. "Той търси нов враг и този нов враг може да бъде Европа. Разбира се, ние трябва да останем бдителни, да следим ситуацията и да правим всичко, което вече правим. Но аз не съм привърженик на това да се даде това предимство на Путин. Вярвам, че особено в този момент трябва да демонстрираме хладнокръвие":

Германският канцлер Фридрих Мерц също продължава да защитава подкрепата за Украйна и заяви, че нито едно евро, което Германия дава на Украйна, не е за сметка на социални плащания или образование. Той наблегна на това заради опитите на "Алтернатива за Германия" да извърти нещата така, че харченето за отбрана и военната сфера било за сметка на харченето за по-добър живот в Германия:

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 14 октомври е имало 260 бойни сблъсъка спрямо 229 на 13 октомври. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2625 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 155 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8224 FPV дрона, което е с около 1170 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

35 руски пехотни атаки са регистрирани за последните 24 часа от украинския генщаб в Покровското направление. Още 22 са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. По-сериозна руска активност има в Купянското направление – 18 руски пехотни атаки там, след като предишното денонощие нямаше нито една. 16 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе и западно от града (Запорожка област), а в Южнослобожанското направление (пограничния район на Харковска област, източно от Вовчанск и южно от града) са организирани 12 руски пехотни атаки. Точно там, на границата с Белгород, украинците свалиха руски военен хеликоптер Ми-28, докато руското военно министерство се хвали как руската армия затягала обръча между Вовчанск и Велики Бурлук, била обкръжила украински части в Николаевка, Варваровка и Нефедовка (всички тези села са източно от Вовчанск) – а ISW повтаря отново и отново, че няма абсолютно никакви геолокализирани кадри, които да потвърждават това. На всичкото отгоре руското военно министерство говори за тези предполагаеми успехи само в канала си в MAX, руския вариант на Messenger, но не и в Телеграм или в други, по-полулярни за западни потребители социални мрежи:

За отбелязване сред Z-каналите е как "Рибар" пак се оплаква от Лиманското направление и че украински части опитват да пробият до Макеевка, но това било стара новина, още през лятото е направен опитът и не е успешен според руската версия. Операция „Вивалди“ точно при Лиман показа нагледно какво стана с руската армия засега и опитите ѝ да превземат Лиман, като вчера бригаден генерал Андрий Билецки изнесе нови данни за развитието ѝ и че на север-североизток от Лиман има нови успешни украински тактически пробиви – ОЩЕ: Тръмп изпълнява главната роля в новата житейска серия "Смотаняци" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Знаков случай също от вчера – руски войник е бил задържан, след като е обвинен, че е застрелял петима украински войници. Твърди се, че първо е застрелял мъж, който е ловил риба в община Циркунов, след което е влязъл в къща в село Момотово, Харковска област, където са били разположени украински войници, и е открил огън. Петима украински военнослужещи са били убити. След това заподозреният е избягал и се е насочил към Харков, където впоследствие е задържан. Тепърва се чака официално обвинение.

Тази нощ Руската федерация ударно е увеличила броя на изстреляните по цели в Украйна далекобойни дронове. Съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС, руснаците са изстреляли общо 580 дрона и 2 управляеми ракети Х-59 от Черно море. Свалени са 536 дрона, но на 31 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи, а на още 11 има паднали отломки от дронове, които са причинили щети. Украинската спешна служба съобщава в официалната си страница във Facebook за удари в Одеса (поразен са апартаменти в 21-етажна сграда и 25-етажна сграда, както и производствен цех, който по официална информация не се е използвал), Тернопол (ударено е предприятие в Чортовска община, не се съобщава какво точно), както и в Кировград, където руските дронове са атакували в продължение на 10 часа и са поразени предприятия (пак не се казва колко и какви), транспортни обекти, логистични центрове, складове и жилищни сгради. Зеленски също каза, че Кировград е бил основна цел – ОЩЕ: На Зеленски не му пука от Тръмп: Удар и пожар в още една руска рафинерия - чака се потвърждение?

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