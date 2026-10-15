ОБЗОР за дебели глави с исторически тв призив: "Тръмп, помогни на Зеленски да победи модерния Хитлер" (ВИДЕО)

"Искам и Америка, и президента Тръмп – познавам го от много време – и ако гледате, президент Тръмп, направете правилното нещо в случая: Да се съюзите с Владимир Путин срещу този човек (Володимир Зеленски) и неговата държава е грешка. Това е, както се е казвало през Втората световна война, мир на Хитлер (поведението на британския премиер Невил Чембърлейн, който прави куп дипломатически отстъпки пред Адолф Хитлер, най-известната от които е предаването на Судетите като суверенна територия на Чехословакия с Мюнхенското споразумение само и само да има мир – всички знаят какъв е резултатът). Не бъдете такъв човек – дайте на този човек (Зеленски) подкрепата, от която има нужда, за да победи модерния Хитлер". Тези изключително силни думи са на световноизвестния британски телевизионен водещ Пиърс Морган – с тях той завърши паметно и историческо интервю с украинския президент Володимир Зеленски. Вчера, 14 октомври, Зеленски беше на посещение в Обединеното кралство.

Piers Morgan urged Trump to change course on Ukraine: “Do the right thing. Supporting Putin against Zelensky is the wrong choice.” He called on Trump to give Zelensky the support needed to defeat what he called “the modern-day Hitler.” #Ukraine https://t.co/xAY6C1XxXC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026

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Специално за сравнението с Хитлер и това, че дори фанатична поддръжничка на Тръмп като Лаура Лумър го казва, украинският президент подкрепи и добави, че Путин не е толкова силен, колкото е зъл. Само че САЩ са по-силни и трябва да са на наша страна, заяви Зеленски:

Piers Morgan: Is Putin the Hitler of our time? Zelensky: Absolutely, it’s true. Morgan: Do you think he is that evil? Zelensky: He is not so strong as evil. https://t.co/boJnmWvXyq — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Интервюто, което Зеленски даде, ще се запомни със следните големи акценти:

"Разбирам защо някои големци искат да ме променят - защото никога няма да приема украинската земя за руска земя". Зеленски обаче уточни, че е реалист и че разбира, че хората са по-важни от земята, но не става въпрос за земя, територия, а за домовете на хората:

Zelensky: Some big guys want to change me because I will never accept Ukrainian land as Russian land. https://t.co/spwel8chRz — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

"Няма да загубим по никакъв начин независимостта си" - отговор на въпрос на Морган дали Украйна може да спечели войната срещу Русия, ако САЩ вече не помагат на украинците. Зеленски дори каза, че и без американска помощ Украйна може да победи, но Киев ще има огромни проблеми да принуди Путин да седне на масата за мирни преговори и дипломацията да проработи:

Piers Morgan: Can you win without the Americans on your side? Zelensky: We will not, in any way, lose our independence. https://t.co/G0mK7HrGEW — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

"Ако бъда отстранен, сигурен съм, че новият мъж или жена (на мое място) ще защитава страната ни, защото това е нашият дом":

Zelensky: If I am removed, I’m sure the new man or woman will defend our country because this is our home. https://t.co/13S7RCGIX3 — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

По въпроса с евентуална оставка, Зеленски беше категоричен – няма да подам оставка, отговорността ми е към Украйна. Украинският президент изрично заяви, че няма начин да се проведат избори в Украйна при непрестанни руски бомбардировки – нещо, което не изглежда да притеснява Тръмп. Зеленски вече заяви, че ако има 60 дни пълно спиране на огъня, ще има избори – отговорът на Русия Е ТОЗИ: Цинизъм по руски: Путин отпуска само 1 ден примирие за изборите в Украйна

Piers Morgan: You have no intention of resigning? Zelensky: Of course not. This is my responsibility. https://t.co/y0dbgxGRKe — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Други знакови думи на Зеленски: "За нас това е война, за някои е само бизнес – не е честно". Преди това, в интервю за нидерландската медия NPR той каза какво трябва да има, за да бъде спряна войната устойчиво и да има дълготраен мир. Ясни и категорични гаранции за сигурност от САЩ, това е: "Да бъде написано (и подписано), че ако Путин ни атакува, Тръмп ще атакува Путин":

Zelensky: This is war for us, but for somebody, it’s business. It’s not fair. https://t.co/qDXOpVrrF9 — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Zelensky: Security guarantees directly from the United States are a good way, but we need more details. What does it mean? It means if Putin attacks, Trump attacks Putin. If I have on paper just this: "If Putin attacks Ukraine, Trump will attack Putin" — that's a security guarantee. — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Точно както от няколко дни насам, Зеленски повтори и пред Морган, и пред NPR, че на 100% причината за поскъпването на горивата е Ормузкият проток. Какво стана там – корабоплаването беше на практика блокирано, след като на 28 февруари Тръмп нападна Иран и не можа да победи бързо. А на въпрос как се чувства, след като Тръмп обвинява Украйна за скъпия дизел в САЩ, украинският президент отвърна: "За мен е ОК. Не е за пръв път. В силна позиция съм, защото знам истината. В силна позиция съм, защото повечето хора по света знаят защо цените на каквито и да е енергийни суровини отидоха нагоре – заради Ормузкия проток": ОЩЕ: Зеленски прати Тръмп по дяволите: Почваме пак да удряме и палим руските рафинерии

Zelensky: Strait of Hormuz is the real reason why the prices increased. All the world understands it absolutely clear, 100%. https://t.co/Ejtk5BUX0E — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Q: How do you feel when President Trump blames Ukrainian long-range drone strikes for high diesel prices? Zelensky: It's okay for me. This is not the first time. I'm strong because I know the truth. I'm very strong because most people in the world know why the prices of any kind of energy, including diesel, have increased. Because of Hormuz. — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Тръмп и "дипломацията му"

Междувременно, американският президент започна да говори все по-лаконично за Украйна дори на предизборни събития, заобиколен от верни привърженици, какво остава пред медии. Той обясни, че не нарича Путин "диктатор", защото трябвало да сключва споразумения "с хората" и затова не им лепял етикети. "Винаги съм бил много добър в сключването на сделки. Станах много богат благодарение на сделки. Така че не се подигравам на хората":

Trump on why he doesn't call Putin a dictator: I have to make deals with people, so I don’t go around calling them names. I’m a deal maker. I’ve always been a very good deal maker. I became very rich because of deals. So I don’t go around mocking people. https://t.co/xP482dzIUo — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Същевременно Тръмп пак намери как да хвърли вината на друг за своите неуспехи - той обеща да спре войната в Украйна за 24 часа като основополагаща част от кандидатпрезидентската си кампания: "Част от причините да я има тази война е, че Байдън се подиграваше на Русия и всички останали". Точно Тръмп да казва как не се подиграва на никого е връх на цинизма:

Trump on Ukraine War: Part of the reason you have the Ukraine War is because Biden ran around mocking Russia. https://t.co/3w9CB8OlUy — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Че тези номера на Тръмп почват да изнервят дори републиканци и то конгресмени стана ясно от официално изявление в "Х" на Двупартийната група за Украйна в Конгреса на САЩ (Congressional Ukraine Caucus). В нея влизат републиканците-конгресмени Марси Каптур (Marcy Kaptur - конгресмен от 1983 година без прекъсване), Джо Уилсън (Joe Wilson), Брайън Фицпатрик (Brian Fitzpatrick) и демократът-конгресмен Майк Куигли (Mike Quigley). "Разтревожени сме от съобщенията от Украйна, че американското разузнаване и подкрепа за Starlink се ограничават, оставяйки невинни цивилни и американски граждани в Украйна на "милостта" на руските атаки. Конгресът многократно е заявявал ясно, че Съединените щати трябва да предоставят разузнавателна подкрепа, за да спасят човешки животи от безмилостните удари на Русия. Съюзниците на САЩ плащат за достъпа на Украйна до Starlink. Ограниченията, които излагат цивилните на опасност, са неприемливи и няма да бъдат приети от Конгреса" - ОЩЕ: Зеленски: Руснаците се опитват да се възползват от проблемите със Starlink, атаките са мащабни (ВИДЕО)

Statement from @UkraineCaucus Co-Chairs @RepMarcyKaptur @RepBrianFitz @RepMikeQuigley and @RepJoeWilson: https://t.co/J7C3Gdrmcu — Congressional Ukraine Caucus (@UkraineCaucus) October 14, 2026

Междувременно, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат коментира, че Украйна все още страда от недостиг на ракети-прехващачи за ПВО системи "Пейтриът", но че все пак подкрепа има, защото Украйна успява да свали някои руски балистични ракети при безспирните руски атаки. Само че това явно не е достатъчно - защото кметът на Киев Виталий Кличко избухна във Върховната рада с въпроси къде са и за какво са похарчени милиарди за ПВО защита на украинската столица. ОЩЕ: Кличко към правителството на Украйна: Къде са милиардите? Къде е ПВО? (ВИДЕО):

Ukraine continues to face a shortage of Patriot interceptor missiles, Air Force spokesperson Yurii Ihnat says, partly due to fighting in the Middle East. He said some countries are reluctant to share their stocks, but noted that four ballistic missile interceptions today demonstrate that Ukraine is still receiving support. Ihnat said Ukraine and its partners are also working on solutions against both jet-powered UAVs and ballistic missiles. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026

A Trump & Musk present. Russia is launching one of its largest drone attacks on Ukraine, Zelensky says, with energy, logistics and railways under fire. He said Russia is trying to exploit Starlink problems affecting interceptor drones. Kirovohrad Oblast is reportedly facing its heaviest attack since 2022. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026

При срещата на Зеленски с британския премиер Анди Бърнам, Бърнам обяви, че Великобритания ще ускори доставката на британски ПВО системи за Украйна. Става въпрос за ракети LMM - това са многоцелеви управляеми ракети, които могат да се използват и от изтребители F-16 за сваляне на въздушни цели, най-вече руски реактивни далекобойни дронове:

❗️The UK will accelerate deliveries of British-made air defense systems to Ukraine, Prime Minister Andy Burnham announced during talks with President Zelensky at his Downing Street residence. #Ukraine https://t.co/yzG9cV0kYP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2026

А на този фон, топлата руска връзка към Тръмп изпъкна пак - прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков коментира, че би било хубаво американският президент да се срещне с Путин и с китайския авторитарен лидер Си Дзинпин, но в Китай, на срещата на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. "Не знаем доколко им съвпадат програмите", с "меден гласец" говори Песков - ОЩЕ: Икономическото оръжие на Путин: Не е само дизеловата сделка, вече обсъждаме и други проекти със САЩ (ВИДЕО)

⚡️ Kremlin hopes for another meeting between Putin and Trump According to Peskov, Xi Jinping could also join the talks. All three leaders are expected to attend the upcoming APEC summit in China. Peskov claims there is a “shared willingness” to hold the meeting, which he believes would be highly beneficial. However, no concrete arrangements have been made yet. Do you think Trump will want to meet Putin in China? — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

Думи срещу действия

Украйна се нуждае скоростта на Starlink да е до поне 450 км/ч или да няма ограничения (има се предвид скорост на движещо се превозно средство, при която терминал на Starlink работи без прекъсвания), съобщиха източници пред журналиста на Радио Свободна Европа/Радио Свобода Алекс Рауфоглу. Настоящото ограничение от 160 км/ч е недостатъчно за противодействие на руски далекобойни дронове с реактивен двигател – защото дроновете-прехващачи на Украйна също трябва да летят с по-висока скорост от 160 км/ч, за да догонят и ударят руските. И още – ограничението пречи на украинските удари с дронове в среден обсег т.е. в окупираните от руснаците украински земи, защото затруднява контрола от страна на операторите, а и тези дронове трябва да излизат с много бързо ускорение, за да е по-трудно да бъдат засечени навреме от руснаците: в дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, има графики с параметрите на определени дронове, използвани от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за удари на средна дистанция като "Хорнет". А на този фон, още едно американско издание – Semafor, информира, че Белият дом обмисля прекратяване на обмена на разузнавателна информация с Украйна, въпреки че Тръмп заяви публично, че САЩ все още предоставят разузнавателна информация и сателитни данни. Според материала, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф се противопоставя, а имало и предложение да се ограничи само разузнавателната информация, която може да се използва за удари в Русия.

Точно заради такива материали излезе и информация, че ЕС работи върху алтернативи на Starlink за Украйна. От началото на 2027 година Европейската комисия планира да интегрира капацитета на търговските спътници в GOVSATCOM, включително за да отговори на нуждите на Украйна от сателитни данни. От януари 2026 г. GOVSATCOM обединява капацитета на правителствените спътници на държави от ЕС, за да осигурява сигурни комуникации. ЕС също така планира да заработят напълно спътници IRIS² през 2029 година, но остава неясно дали междинните варианти могат напълно да заменят Starshield. Проектът представлява европейско съзвездие от сателити, проектирано да осигури на Европейския съюз независим, високоскоростен и защитен чрез спътникова връзка интернет – ОЩЕ: "Ударните дронове и прехващачите трябва отново да излетят": Украйна обяви важна новина за Starlink

Вечният претендент за президент на Франция Марин льо Пен заяви пред Financial Times, че ще прекрати френската финансова помощ за Украйна в рамките на 6 месеца, ако стане президент, както и че ще се противопостави на членството на Украйна в ЕС и ще иска да бъдат преразгледани санкциите на ЕС срещу Русия. Тя твърди, че Франция вече не може да си позволи да дава толкова пари за Украйна (18 млрд. евро от двугодишния заем на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро се падат на Франция), защото Франция била на ръба на фалита и критикува ЕС, че не иска руския петрол и газ. През годините назад Льо Пен никога не е криела топлите си връзки с Путинова Русия – ОЩЕ: Путин прие Марин Льо Пен в Кремъл

Marine Le Pen: France is on the verge of default. We can no longer afford to provide financial assistance to Ukraine. Perhaps other European Union countries that are not in the same financial situation as France will be able to take over. https://t.co/Qz3l3TrGU0 — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

На другия полюс обаче е италианският премиер Джорджа Мелони, която взе властта на Ботуша именно като политик с по-краен уклон, подобно на Льо Пен. В Сената в Италия тя изрично заяви, че не ѝ липсват руските танкове в Европа и напомни какво направи СССР в Унгария и Чехословакия през XX век, за да потуши недоволството срещу съветската комунистическа власт. И Берлинската стена не ми липсва, добави тя. Капитулацията не е мир, подчерта Мелони що се отнася до Украйна, а аплодисментите в залата на Сената на Италия бяха оглушителни и продължителни. Мелони определи за рискова сделката на Тръмп за доставка на руски дизел за САЩ и „световния пазар“, а освен това изрично каза, че Путин провокира Европа, тъй като не иска фокусът да е върху това как руската армия не може да победи в Украйна. "Той търси нов враг и този нов враг може да бъде Европа. Разбира се, ние трябва да останем бдителни, да следим ситуацията и да правим всичко, което вече правим. Но аз не съм привърженик на това да се даде това предимство на Путин. Вярвам, че особено в този момент трябва да демонстрираме хладнокръвие":

🇮🇹 Meloni’s Powerful Speech: “I Don’t Miss Russian Tanks in Europe” Speaking in the Senate ahead of the EU summit, Italy’s prime minister called for continued support for Ukraine, warning that its capitulation would not bring peace but would instead lead to occupation and the return of Soviet imperialism. 💥 “Capitulation is not peace. I don’t miss the Russian tanks that crushed the uprisings in Prague and Budapest. And I don’t miss the Berlin Wall,” Meloni declared. Her words were met with prolonged applause from the chamber. Giorgia Meloni also addressed the US agreement with Russia on diesel fuel supplies, cautiously describing the deal as risky. — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2026

Italian PM Meloni on Russia: Putin is provoking Europe because he needs to divert attention from how the conflict is going on the battlefield, from the war in Ukraine. He is looking for a new enemy, and that new enemy could be Europe. Of course, we must remain alert, monitor the situation and do everything we are already doing. But I am not in favor of giving Putin that advantage. I believe that, particularly at this moment, we must demonstrate a cool head. — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Германският канцлер Фридрих Мерц също продължава да защитава подкрепата за Украйна и заяви, че нито едно евро, което Германия дава на Украйна, не е за сметка на социални плащания или образование. Той наблегна на това заради опитите на "Алтернатива за Германия" да извърти нещата така, че харченето за отбрана и военната сфера било за сметка на харченето за по-добър живот в Германия:

Germany's Chancellor Merz on Ukraine: Not a single euro that goes to Ukraine is missing from social spending or education spending in our country. Not a single euro. https://t.co/OG0MLGCFcf — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 14 октомври е имало 260 бойни сблъсъка спрямо 229 на 13 октомври. Руснаците са хвърлили 278 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 5 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2625 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 155 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 8224 FPV дрона, което е с около 1170 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

35 руски пехотни атаки са регистрирани за последните 24 часа от украинския генщаб в Покровското направление. Още 22 са отчетени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. По-сериозна руска активност има в Купянското направление – 18 руски пехотни атаки там, след като предишното денонощие нямаше нито една. 16 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе и западно от града (Запорожка област), а в Южнослобожанското направление (пограничния район на Харковска област, източно от Вовчанск и южно от града) са организирани 12 руски пехотни атаки. Точно там, на границата с Белгород, украинците свалиха руски военен хеликоптер Ми-28, докато руското военно министерство се хвали как руската армия затягала обръча между Вовчанск и Велики Бурлук, била обкръжила украински части в Николаевка, Варваровка и Нефедовка (всички тези села са източно от Вовчанск) – а ISW повтаря отново и отново, че няма абсолютно никакви геолокализирани кадри, които да потвърждават това. На всичкото отгоре руското военно министерство говори за тези предполагаеми успехи само в канала си в MAX, руския вариант на Messenger, но не и в Телеграм или в други, по-полулярни за западни потребители социални мрежи:

Ukrainian FPV drone struck a Russian Mi-28N attack helicopter mid-flight as it was launching an LMUR guided missile. While Ukrainian drones hitting Russian helicopters is no longer new, the strike marks a significant tactical shift. FPV drones are now reaching helicopters not just near the front line during low-altitude maneuvers, but at considerable distances from it. — Clash Report (@clashreport) October 14, 2026

За отбелязване сред Z-каналите е как "Рибар" пак се оплаква от Лиманското направление и че украински части опитват да пробият до Макеевка, но това било стара новина, още през лятото е направен опитът и не е успешен според руската версия. Операция „Вивалди“ точно при Лиман показа нагледно какво стана с руската армия засега и опитите ѝ да превземат Лиман, като вчера бригаден генерал Андрий Билецки изнесе нови данни за развитието ѝ и че на север-североизток от Лиман има нови успешни украински тактически пробиви – ОЩЕ: Тръмп изпълнява главната роля в новата житейска серия "Смотаняци" (ОБЗОР – ВИДЕО)

Знаков случай също от вчера – руски войник е бил задържан, след като е обвинен, че е застрелял петима украински войници. Твърди се, че първо е застрелял мъж, който е ловил риба в община Циркунов, след което е влязъл в къща в село Момотово, Харковска област, където са били разположени украински войници, и е открил огън. Петима украински военнослужещи са били убити. След това заподозреният е избягал и се е насочил към Харков, където впоследствие е задържан. Тепърва се чака официално обвинение.

Тази нощ Руската федерация ударно е увеличила броя на изстреляните по цели в Украйна далекобойни дронове. Съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС, руснаците са изстреляли общо 580 дрона и 2 управляеми ракети Х-59 от Черно море. Свалени са 536 дрона, но на 31 места в Украйна е имало удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни системи, а на още 11 има паднали отломки от дронове, които са причинили щети. Украинската спешна служба съобщава в официалната си страница във Facebook за удари в Одеса (поразен са апартаменти в 21-етажна сграда и 25-етажна сграда, както и производствен цех, който по официална информация не се е използвал), Тернопол (ударено е предприятие в Чортовска община, не се съобщава какво точно), както и в Кировград, където руските дронове са атакували в продължение на 10 часа и са поразени предприятия (пак не се казва колко и какви), транспортни обекти, логистични центрове, складове и жилищни сгради. Зеленски също каза, че Кировград е бил основна цел – ОЩЕ: На Зеленски не му пука от Тръмп: Удар и пожар в още една руска рафинерия - чака се потвърждение?