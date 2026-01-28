Последната седмица на лева - какво не бива да пропускаме? (ВИДЕО)

Последните три дни на януари съвпадат и с края на периода, в който можем да използваме лева като официална валута в България. От 1 февруари, официалната валута у нас остава еврото, а левът няма да бъде приеман като разплащателно средство.

Въпреки това обаче, цените в магазините трябва да бъдат обозначавани и в двете валути до 8 август, когато изтича едногодишният срок за засилен контрол от страна на НАП и КЗП.

В периода на двойно обозначаване търговците следва да формират цените си добросъвестно и прозрачно, като всяко увеличение следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори и при поискване от контролните органи да се предоставят доказателства за наличието на тези фактори. До 30 юни ще бъде безплатния обмен на левове в евро в търговските банки. Обменът в БНБ остава безсрочен.

Източник: Европейската комисия в България

Освен цените в магазините, продължават да важат правилата и за фискалните бонове. Те трябва да съдържат общата сума в лева, общата сума в евро и фиксирания курс лева спрямо евро. При първоначално нарушение, глобите варират от 5000 до 100 000 лв, а при повторност на задълженото лице стават от 10 000 до 200 000 лв.

Според данни на БНБ към 23 януари 67% от левовете вече са изтеглени от обращение, а очакванията са до средата на годината над 90% от стойността на българските банкноти да се обмени в евро. Институциите припомнят, че банкнотите по 200 и 500 евро са законно платежно средство и всички търговци са длъжни да ги приемат. В случай на нарушение, гражданите могат да подадат сигнал към НАП и КЗП.

Търговците вече имат право да откажат плащане в левове след 1 февруари. Ако отидете в супермаркета с банкнота от 50 лева, касиерът законно ще изиска от вас евро или банкова карта. Ресторанти, бензиностанции и услуги преминават изцяло към разплащане в единната валута. Автоматите за самообслужване (кафе машини, паркомати) ще приемат само евро центове и евро монети.