Ракетен шрапнел падна близо до офис на Нетаняху - той: "Не съм мъртъв, просто умирам за кафе" (ВИДЕО и СНИМКА)

16 март 2026, 17:57 часа 247 прочитания 0 коментара
Ракетен шрапнел падна близо до офиса на израелския премиер Бенямин Нетаняху в Йерусалим при последната иранска атака, съобщава израелският вестник Yedioth Ahronoth, предава Анадолската агенция, но няма повече подробности за атаката. Междувременно израелското издание Yedioth Ahronoth доплъва, че сирените за въздушна тревога са прозвучали в понеделник в Йерусалим, Южен Израел и части от Юдея и Самария след нова вълна от ракетен огън от Иран.

Отломки от прихващане са пробили дупка в покрива на учебна зала в Йерусалим, докато няколко превозни средства са били повредени в град Бейт Шемеш, доплъва изданието.

Междувременно в социалните мрежи се появиха и снимки на въпросния шрапнел, за който се твънди, че е паднал до офис на израелския премиер.

Има ранени

По време на ракетната атака срещу Израел мъж на около 50 години е бил сериозно ранен в Кирят Гат, след като е слязъл от автобус по време на сирените и е бил блъснат от превозно средство. Медици от „Маген Давид Адом“ са го евакуирали до медицински център „Сорока“ в Беер Шева за лечение.

Спешната служба съобщи също, че 42-годишен мъж е бил леко ранен в Йерусалим, когато е бил ударен от осколка от ракета. Той е бил откаран в болница „Хадаса Маунт Скопус“ с изгаряния по ръката. За други ранени или загинали няма информация. ОЩЕ: Жителите на всички еврейски квартали на Йерусалим вече имат право да носят огнестрелно оръжие

Нетаняху си брои пръстите

"Не съм мъртъв, просто умирам за кафе", каза израелският премиер Бенямин Нетаняху, който публикува видеоклип тази неделя, в който си брои пръстите на ръцете. 

Думите му идват, тъй като по време на пресконференция миналата седмица се появиха конспиративни теории в социалните мрежи, в които се твърди, че е починал и че ръката му изглежда има шест пръста.

Междувременно Нетаняху изглежда повтаря, че е жив, защото Иранската революционна гвардия го обяви за официална своя цел. ОЩЕ: Първи думи на Нетаняху след атаката срещу Иран

Деница Китанова Отговорен редактор
Израел Бенямин Нетаняху Йерусалим въздушни удари кафе шрапнел война Израел война Иран
