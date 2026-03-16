Нидерландия: Не виждаме как ще се организира скоро мисия за отваряне на Ормузкия проток

Много е трудно бързо да се организира мисия, която да направи Ормузкия проток безопасен за корабоплаване. Това заяви холандският премиер Роб Йетен днес след призива на американския президент Доналд Тръмп НАТО да се намеси в Ормузкия проток. "При настоящия брой атаки, които се извършват там, ще бъде много трудно да се организира успешна мисия в краткосрочен план", посочи той.

В отговор на заплахата на Тръмп от вчера, че лошо се пише на членките на НАТО, които не искат да го подкрепят за отблокирането на стратегичски важния проток, Йетен заяви, че би било добре американците и Израел първо да дадат повече яснота относно крайната цел на войната си срещу Иран.

Израел твърди, че е неутрализирал ирански обект за атаки срещу сателити в Космоса

Междувременно израелските въоръжени сили ЦАХАЛ заявиха днес, че техни самолети са унищожили обект в Техеран, използван от Иран за разработване на атаки срещу сателити в Космоса, предаде ДПА.

Обектът, според съобщението, е бил използван от иранското правителство за разработване на технологии за атаки срещу спътници и е представлявал "заплаха за сателитите на Държавата Израел и за космическите активи на други страни по света".

Техеран казва, че космическата му програма няма военни цели. Програмата обаче на практика е под контрола на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, което предизвиква съмнения относно тези твърдения, коментира ДПА.

