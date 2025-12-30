Прогноза за времето - 30 декември 2025 г. (вторник)

Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. По-значителни увеличения на облачността ще има в следобедните часове, но ще е без валежи. През деня вятърът от запад-северозапад отново ще се усили и ще е умерен до силен и поривист. Максималните температури ще бъдат предимно между 5° и 10°, в София – около 6°.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и до края на деня ще се повишава, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа силен до бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ