Седмична прогноза за времето за 15-21 декември 2025 г.

През новата седмица се очаква времето да бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7° и 12°, по-ниски в местата с трайна мъгла, показа прогнозата за времето на НИМХ.

До края на седмицата

В четвъртък и петък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса, температурите ще се повишат и минималните ще са между 1° и 6°, а максималните - между 10° и 15°. В събота отново на повече места ще има мъгла и ниска облачност.

 

 следобедните часове и над останалата част от страната облачността ще се увеличи и в неделя ще бъде предимно облачно. Повишава се вероятността за слаби превалявания от дъжд на отделни места, главно в Южна и Източна България. В източните райони вятърът ще се ориентира от югоизток и там температурите ще бъдат сравнително високи, до 15°-16°, а в западната половина от страната ще се понижат.

