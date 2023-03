Студенти ще разработят концепция за нов хипермаркет на Kaufland България

Кaufland България ще подкрепи седмото издание на Stroi.Academy и ще предизвика студентите по архитектура и строителство да разработят концепция за чисто нов хипермаркет. Двама от експертите в компанията ще влязат в ролята на ментори, за да подпомогнат кариерното и личностното развитие на младежите и да ги навигират в творческия процес.

Stroi.Academy е единствената практическа програма в строителния сектор в България. Тя е насочена, както към студенти 3-ти, 4-ти, 5-ти курс, така и към специалисти до 30 години, в областта на архитектурата и строителството. Благодарение на програмата те имат възможност да се срещнат с множество експерти от бизнеса, които да им помогнат да доразвият уменията си. Stroi.Academy се провежда в рамките на 2 месеца и включва 13 модула с лекции, задачи и казуси от реалната работна среда. Началото на настоящото издание бе дадено на 6 март. В него ще се включат над 20 младежи, а обучението им ще продължи до 17 май.

Kaufland България е сред 12 компании, които ще подкрепят инициативата и е единствения представител от сектора на модерната търговия. В ролята на ментори от екипа, които ще разкрият детайли от ежедневната си работа, ще влязат Тодор Левенов, ръководител „Нови проекти и модернизация“ в Kaufland България, и Николай Гочев, старши обектов проектант в Kaufland България. Те ще запознаят младежите подробно с етапите, през които преминава реализацията на всеки един обект на веригата и ще ги подпомогнат в изграждането на концепциите им за новия филиал.

Stroi.Academy вече 7 години изгражда среда за развитие на млади и мотивирани личности в сферата на архитектурата и строителството. До момента над 50 компании и 180 експерти са допринесли за подготовката на младежите с предизвикателствата на реалната работна среда. Над 300 са участниците, станали част от програмата и надградили своите знания извън теоретичната университетска среда. Обучителните техники на Stroi.Academy включват разработване на реални практически казуси, запознаване със специализирани умения, анализиране на реални инвестиционни и технически процеси, изграждане на умения за продажби, организиране на логистика и още много други разнообразни предизвикателства, с които експертите се срещат ежедневно в дейностите си в сектора.

Като един от най-големите работодатели в страната, Kaufland България реализира множество проекти за подпомагане кариерното развитие на младежи у нас. Само преди броени дни компанията стартира своята първа практическа бизнес академия с УНСС – Kaufland Business Academy. Сред останалите инициативи в компанията са програмите „Управители на бъдещето“, насочена към завършващи студенти с малък или без никакъв професионален опит и „Търговска академия 2022“, която цели да подготви специалисти в дирекция „Търговия и Маркетинг“. През изминалата година компанията даде началото и на първото издание на „Стипендиантска програма 2022-2023 г.“, насочена към студенти в 3-ти и 4-ти курс. Kaufland България е и сред първите компании в страната, която работи и развива програма за дуално обучение. Също така, всяка година между 70 и 100 ученици преминават през дългогодишната практикантска програма на компанията, която осигурява лятна работна практика за пълнолетни ученици. Мисията на Kaufland е да инвестира в програми, които помагат за обучението на бъдещи специалисти и допринасят новите поколения да избират България за своето кариерно развитие. Сред тях са Bulgaria Wants You, Mentor the Young, Мениджър за един ден и др.

Повече за работодателската политика на компанията можете да научите на kariera.kaufland.bg