Концертът на група ТЪМНО с нова дата и място – ще бъде на 17 октомври в клуб "Строежа"

Концертът на група "Тъмно", първоначално планиран за края на тази седмица (17 май, в "Pirotska 5"), се мести и ще има нова дата и място – ще бъде на 17 октомври 2025, петък, в клуб "Строежа". Промяната се налага поради непредвидени обстоятелства и лични причини, а организаторите и музикантите се извиняват за причиненото неудобство. Новата локация е в центъра на София - ул. "Г. С. Раковски" 116, а за събитието в "Строежа" ще бъдат пуснати в продажба общо само 300 билета. Всички закупени към момента билети ще важат и за новата дата без презаверка, а всеки, който желае да върне своя билет, може да направи това по реда и метода на закупуване на съответната поръчка - на каса или онлайн.

Билетите за новата дата на концерта на "Тъмно" - 17 октомври, са вече в продажба в мрежата на EpayGo. Цената им ще бъде запазена на най-ниското ниво от 49 лв., без да има оскъпяване с течение на времето или на самата дата. Притежателите на билети с по-висока цена (за балкон), ще бъдат допълнително компенсирани и уведомени индивидуално.

Подробности за концерта

Програмата на концерта остава абсолютно същата, включително специалните гости от BROND и музикалната селекция от страна на Георги Згуров-Гурко от Анимационерите. Събитието на 17 октомври в "Строежа" е с ранен старт - вратите ще бъдат отворени в 19.30 ч., а началото е от 20.30 ч.

30 години след излизането на първия им и единствен албум, оглавил за 3 месеца класациите, бандата се завърна с две нови парчета - "All About Fear" и "For Real", които носят специфичните тежки рифове, мелодични вокали и неравноделни тактове. До броени дни група "Тъмно" ще пусне и трета, нова, песен с изключително интересно анимационно видео, дело на 3D артиста "Орендер".

