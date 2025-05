Тръмп праща в Истанбул съветници с различни виждания за разговорите Русия-Украйна

Пратениците на Доналд Тръмп за Близкия изток и за диалога Русия-Украйна - съответно Стив Уиткоф и Кийт Келог - ще пътуват до Истанбул за потенциални разговори между Москва и Киев на 15 май, четвъртък. Това съобщи Reuters във вторник, позовавайки се на трима източници, запознати с плановете на администрацията. Високопоставен американски служител обаче е заявил, че не е ясно дали някой от руското правителство ще се появи. Все още няма официален коментар от Щатите.

Стив Уиткоф измести до голяма степен Келог в разговорите за прекратяване на войната в Украйна - пратеникът за Близкия изток на Тръмп присъстваше на преговорите на САЩ с двете страни в Саудитска Арабия по-рано през годината, а също така се срещна няколко пъти с руския диктатор Владимир Путин в Москва през 2025 г. Самият Уиткоф заяви, че е завързал "приятелство" с издирвания от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл.

Снимка: Стив Уиткоф, Getty Images

След последната си визита в Русия пратеникът на Тръмп скандализира съюзниците на Украйна заради това, че възприе напълно тезите на Кремъл, особено по отношение на естеството на руската окупация и перспективите за размяна на територия срещу мир: В САЩ се притесняват: Стив Уиткоф прегръща руските опорки.

Уиткоф заяви, че Украйна трябва да се откаже от четирите незаконно анексирани от Русия области - Херсонска, Запорожка, Луганска и Донецка - макар Москва да не притежава 100-процентов контрол над нито един от регионите. Според Reuters той е казал на Тръмп, че признаването на руския контрол върху областите е най-бързият начин да се стигне до прекратяване на огъня: Пратеникът на Тръмп за разговора с Путин: Трудно стигнахме до точката за мир, 5 територии са в основата (ВИДЕО).

Кийт Келог заема доста по-премерени позиции. Наскоро той призна, че Путин е пречка за постигане на мир в Украйна. Застъпва се и за 30-дневно прекратяване на огъня, което да е основа за дипломация.

"Украйна показа, че е готова (на всеобхватно примирие) – сега опира до руснаците, до Путин. Имаме едната страна, нужна е и другата и мисля, че сме близко", заяви пред Fox News той в края на април. Келог тогава подчерта, че вече има сериозно обсъждане на 22 конкретни стъпки за мир с Киев, макар че на Украйна не са се харесали всичките: Официалният глас на Тръмп за Украйна коригира самия Тръмп: Руската армия не печели (ОБЗОР - ВИДЕО).

Снимка: Кийт Келог, Getty Images

Русия продължава подготовката за разговорите, които ще се проведат в Истанбул в четвъртък, заяви говорителят на Кремъл Песков. "Засега няма да коментираме повече. Путин ще реши кога да обяви кой ще представлява Русия в преговорите с Украйна", посочи той.

