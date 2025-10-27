Техномаркет #RunForTech: Николай Маринов грабна голямата награда – техника за 10 000 лв.

На 25 октомври Техномаркет в Ring Mall се превърна в арена на скорост, адреналин и технологии

Какво би направил, ако имаш само 60 секунди, за да вземеш мечтаната си техника – напълно безплатно? На 25 октомври трима късметлии получиха точно тази възможност по време на най-бързото технологично предизвикателство в България – #RunForTech, организирано от Техномаркет в Ring Mall.

Николай Маринов спечели голямата награда.

Големият победител на #RunForTech 2025 е Николай Маринов, който успя да грабне техника на стойност 10 000 лв. в рамките на 60 секунди. В надпреварата участваха още Севди Паласлиев и Диана Тинчева, които си тръгнаха с утешителни награди – еърфраер Ninja и сешоар Shark.

Тримата участници бяха изтеглени измежду стотици кандидати и се състезаваха пред многобройна публика, която аплодираше всеки техен спринт между регалите.

За 60 секунди те тичаха, грабеха и се забавляваха с усмивка, превръщайки пазаруването в истински спорт.

Енергия, хумор и много технологии

Събитието бе водено от любимца на публиката Даниел Бачорски, който добави щипка хумор и настроение към надпреварата.

Техномаркет превърна пазаруването в приключение

С #RunForTech Техномаркет показа, че технологиите могат да бъдат не само полезни, но и емоционално преживяване. Събитието съчета спорт, забавление и иновации и създаде нов стандарт за това как една марка може да общува с феновете си – динамично, позитивно и с усмивка.

Всички снимки и видеа от събитието ще бъдат публикувани в социалните канали на Техномаркет.