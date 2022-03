Трима ментори от Kaufland България ще вземат участие в „Mentor The Young 2“

Трима ментори от Kaufland България ще вземат участие във второто издание на „Mentor the Young“. В него ще се включат над 160 младежи, които вече започнаха своето обучение, а до началото на юни 2022 г. ги очаква динамична образователна програма с над 30 организирани събития, в това число 12 обучения, 6 нетуъркинг събития и над 8 менторски събития и координаторски срещи.

Официалното обявяване на двойките ментор-студент се състоя на откриващото събитие на 6-ти март, с което се даде и старт на програмата. Общо 162 ментори със средно над 13 г. професионален опит от над 20 компании и организации в България ще вземат участие в инициативата тази година. Заедно с младежите, които ще се обучават, те залагат лични, професионални и предприемачески цели на обучението в три направления – менторство, образование, общност. На тяхна база през юни ще бъдат отчетени и резултатите, които двойките са постигнали в съвместната си работа.

Ментори от Kaufland България ще бъдат Адриана Стрекаловска-Гъркова, експерт Свежи храни и обслужване в отдел „Продажби“, Васил Калудов, експерт Обучение и развитие в отдел „Човешки ресурси“ и Георги Стоилов, директор направление „Нехранителни стоки“. Адриана ще запознае своя обучаващ студент със света на търговията на бързооборотни стоки (FMCG), продажбите и организацията им, личностното развитие и професионално ориентиране, обучения, процеси, социално-отговорни кампании и политики. Васил, от своя страна, ще заложи на подобряване на комуникационните и организационните умения в личен и професионален план, както и на презентационните умения. Като служител с над 12-годишен опит във водещата търговска верига и заемащ ръководен пост, Георги ще даде ценни насоки за пътя на развитие и израстване в сферата на модерната търговия.

Kaufland България е основен партньор на инициативата и единственият представител на сектора на модерната търговия за втора поредна година. Три месечната безплатна менторска програма е инициирана от AEGEE - една от най-големите европейски студентски организации - и целта й е да свързва будни младежи от 18 до 25 годишна възраст заедно с успешни и вдъхновяващи професионалисти и предприемачи с поне 5-годишен опит. Стратегически партньори от сферата на образованието в България са Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС, Американски университет в Благоевград и ABLE Mentor.

Kaufland България инициира редица собствени програми за кариерното развитие на младите хора в страната. Сред тях са дуално целогодишно обучение за ученици 11-12 клас, програма за лятна практика за завършващи ученици, 12-месечен проект за развитие на млади таланти „Управители на бъдещето“, който е насочен към младежи с малък или без професионален опит, стартиращи едногодишно обучение в компанията – и са само част от примерите за инициативи в подкрепа на професионално прохождащите млади хора в страната.

Компанията има традиции и в осъществяването на редица партньорски програми, които са насочени към развитие на образование, предприемачество и иновации за младежи. Сред партниращите на Kaufland институции и организации са Аграрен Университет Пловдив, УНСС, Софийски университет, Тийноватор, Junior Achievement, Клуб на талантите, To The Top Agency, Софийски фестивал на науката, Музейко, Национална мрежа за децата, Panda Labs на WWF, Bulgaria Wants You и др.