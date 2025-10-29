Времето утре - 30 октомври 2025 г.

На 30 октомври 2025 г. минималните температури ще бъдат предимно между 1° и 6°, малко по-ниски в котловините, където ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 2°. Утре ще бъде предимно слънчево. В часовете преди обяд на места в низините и котловините все още ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°, оказва прогнозата за времето.

Слънчево в планините и над морето

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18°, а на 2000 метра – около 10°. По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на места с намалена видимост. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, по южното крайбрежие ще е предимно слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат 18°-19°. Температурата на морската вода е 17°-18°, на север от н. Калиакра – 15°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Продължителност на деня: 10 ч. и 24 мин.

Източник: Meteo.bg

Снимки: НИМХ