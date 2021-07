Община Казанлък съвместно с Държавна опера-Стара Загора организират XVI-тите Празници в долината на Тракийските царе

Община Казанлък и Държавна опера-Стара Загора Ви канят на 16-те Празници в Долината на тракийските царе! Въпреки, че празничните събития по календар започват още в края на месец август – 23 август 2021, по традиция откриването дава официално начало на тържествата с връчване на наградата на името на проф. Александър Фол вечерта на 3-и септември от 20,30 ч. Тази година публиката на открита сцена до Тракийската гробница в парк „Тюлбето“ ще има възможността да се потопи в атмосферата на древнотракийската култура със спектакъла на Общински театър „Любомир Кабакчиев“ „Мистериите на траките – Орфей“.

За първи път на открита сцена на язовир „Копринка", на брега на древния Севтополис: На 4 септември - Приказната ТУРАНДОТ – опера с кукли, на 5-и септември - музиката на Стинг в концерта STING THE OPERA, на 6-и септември - танцовата драма НЕСТИНАРКА под звездите.

Кулминационните дни - 4-и, 5-и и 6-и септември в тазгодишното издание на традиционните Празници в долината на тракийските царе ще бележи Старозагорската опера, която за първи път ще представи на новопостроената открита сцена на язовир „Копринка” своите впечатляващи продукции на операта „ТУРАНДОТ”, концерта STING THE OPERA и танцовата драма „НЕСТИНАРКА”. Събитията са обединени под символичното заглавие в духа на тракийските празници НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС.

Вечерта на 4 септември, от 20.00 часа на сцената на язовир „Копринка” ще бъде представен оперно-кукления спектакъл на операта „Турандот“ от Джакомо Пучини–съвместна продукция на Държавна опера-Стара Загора и Държавния куклен театър-Стара Загора, отличен с Голямата награда „Стара Загора“ 2018. Оценен като безспорен връх в репертоарните търсения на Старозагорската опера, грандиозният спектакъл е реализиран от изключителен международен творчески екип, състоящ се от доказани творци в двете изкуства – операта и кукления театър. Режисьорите са Огнян Драганов и Дарин Петков, сценографията и костюмите са на Каталин Йонеску-Арборе /Румъния/, Васил Рокоманов и Силва Бъчварова, художественото осветление е на Васко Лисичов /Северна Македония/, пластика Хзе Фу-Чен /Тайван/, хормайстор Младен Станев. Диригент Ивайло Кринчев. Спектакълът на операта „Турандот“ на 4 септември е с участието на звезден солистичен състав: Таня Иванова ще изпълни ролята на принцеса Турандот, италианският тенор Дарио ди Виетри ще бъде Калаф, Русалина Мочукова ще бъде в ролята на Лиу, Ивайло Джуров - в ролята на Тимур. Участват още солисти, хор, оркестър на Държавна опера-Стара Загора, куклени артисти от Държавния куклен театър-СтараЗагора, децата от ДЮСОБ „Маргаритки“ на Държавна опера-Стара Загора и представители на Прабългарска школа за оцеляване „Бага-Тур“.

Великолепната музика на Стинг в симфоничен аранжимент ще прозвучи в един специален концерт на оркестъра на Държавна опера-Стара Загора и Военния биг-бенд с диригент кап. Цветомир Василев на 5 септември от 20.00 часа. Солист е известният джаз-изпълнител Петър Салчев. В концерта „STING THE OPERA” /буквално „ужили Операта“/ зрителите ще чуят едни от най-популярните пеcни на британската музикална легенда Стинг, cpед които, pазбиpа cе, „Еnglіѕhman in Nеw Yоrk”, „Fіеldѕ of Gоld”, „Ѕhаре of Му Hеart”, „Еvеrу Breath You Take”, „Roхanne”, „Russians”, „If I Ever Lose My Faith in You”, „Mооn over Bourbon Street” и дp. Аранжиментите са на Дейвид Хартли, Мишел Льогран, Роб Матис, Винс Мендоса, Стивън Меркурио, Бил Рос и Никола Тескари.

На 6 септември, от 20.00 часа НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС ще бъде представена вълнуващата танцова драма „Нестинарка” от Марин Големинов. Спектакълът се посвещава на 80-та годишнина от рождението на голямата българска хореографка Маргарита Арнаудова. „Нестинарка“ е емблематично заглавие за българския балет, което е едно от малкото български произведения донесли световно признание на своите автори. Хореографът Олеся Пантикина, поставя „Нестинарка“ по оригиналната хореография на своята майка Маргарита Арнаудова. Дългогодишната ръководителка на първата българска модерна трупа „Арабеск“ дава хореографски изказ на изключителната музика на Марин Големинов през 1978 година и след това поставя незабравимата пълна версия на балета „Нестинарка“ специално за Националния балет, в която танцува в главната роля и примабалерината Силвия Томова /настоящ худ. Ръководител на Балета на Старозагорската опера/. Именно на този хореографски вариант се базира постановката на Държавна опера-Стара Загора. Танцовият спектакъл преплита етно-мотивите на един истински ритуал, който се разиграва в Деня на Светите Константин и Елена, и личната драма на едно влюбено момиче. За огненото въздействие на творбата, наситена с български драматизъм, допринасят грандиозната сценография и костюми на Иван Токаджиев и Ана-Мария Токаджиева /по оригиналните идеи и костюми на Мария Трендафилова/, които са още един силен и завладяващ акцент в спектакъла.

В главните роли на 6 септември ще танцуват Анелия Димитрова /Демна/, Ромина Славова /Струна/, Фредерико Пинто /Найден/, Ивайло Янев /Старецът/ и Марсело Молина /Кольо/, солисти и кордебалет на многонационалната балетна трупа на Държавна опера-Стара Загора. Примабалерината Анелия Димитрова получи за ролята на Демна престижното отличие на СБМТД и Радио Класик ФМ „Кристална лира“ 2018 в категория „Млад изпълнител“.

От 23-и август до 6-и септември, наред с изложби, библиотека на открито и арт работилница, традицинния бодиард, празничната програма на 16-те Празници в Долината на Тракийските царе ще Ви предложи още няколко разнообразни културни преживявания, които ще бъдат с вход „свободен“ за жителите и гостите на Казанлък.

На 26- ти август, четвъртък, от 18.00 часа в залата на Галерия "Искра" изтъкнатата наша диригентка, кинорежисьор, публицист и създател на камерен ансамбъл "Йоан Кукузел" - Таня Доганова Христова ще представи своята книга за историята и създаването на хора, прославил далеч зад граница българската хорова култура. След представянето на книгата с музикална програма в камерен състав ще се включат най- представителните казанлъшки хорови формации: Смесен хор " Петко Стайнов" при НЧ „Искра-1860” с диригент Младен Станев и Смесен камерен хор "Севтополис" при НЧ "Възродена Искра – 2000" с художествен ръководител Дора Кошева.

Вечерта в четвъртък в "Музей на фотографията" Ви очаква традиционната сбирка на клуб " Киноманияч", а от 20.30 часа ще започне прожекцията на музикален филм.

"Спомен за Тони" е събитието, което ще събере всички приятели, колеги, съмишленици и любими хора на Антонина Стойнова - музикант, общественик, дългогодишен културен деятел в нашия град, телевизионна водеща на обзорно културно предаване в телевизия "7 дни", с която всички се сбогувахме преди 10 години. Събитието ще се състои в "Музей на фотографията от 18.00 часа на 27-ми август, петък и ще включва кратък документален филм за Тони и музикална програма, с участието на студенти от НМА "Панчо Владигеров" София.

На 1-ви септември - сряда, в уютна атмосфера, в двора на "Алиоловата къща" ще се проведе гала - концертът на лауреатите от националния конкурс "Магията любов". Той включва награждаване както на автори на поетични творби, така и на песни с любовна тематика. Тази година в конкурсната програма участват бардове от цялата страна. Жури, съставено от изявени културни дейци от община Казанлък ще заседава и ще отличи най- добрите автори на поетична лирика и поетите с китара. Входът е свободен за всички жители и гости на гр. Казанлък.

В неделя, на 5-ти септември в двора на Литературно - художествен музей "Чудомир" от 11.00 часа ценителите на стойностната музика могат да се насладят на концерта на дуо „Карагеоргиеви“. Неделното матине със заглавие "Закуска на тревата" включва популярни пиеси, джазови стандарти и авторски произведения , изпълнени от Цвета Карагеоргиева - саксофон и Николай Карагеоргиев - китара. Двамата музиканти са възпитаници на музикалната академия в Цюрих - Швейцария и са сред най- търсените млади инструменталисти в България.

Предварителната продажба на билети за събитията от НА БРЕГА НА ДРЕВНИЯ СЕВТОПОЛИС започва от днес на касата на Билетния център в Културно-информационния център на ул. „Искра”№4. Цени: централен сектор – 20 лв., странични сектори – 10 лв. (В празничната програма платените събития са изрично отбелязани със *(звезда). Всички останали събития в програмата за Тракийски празници 2021 са безплатни.) Телфони за контакти: - 0431/99553, +359 885771464

Тракийски празници 2021 в Казанлък в края на август и началото на септември Ви очакват!