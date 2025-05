38-годишният Джокович направи паметен обрат, влезе в клуб "100" и пренаписа историята!

Живата тенис легенда Новак Джокович завоюва юбилейната си титла номер 100 в професионалната кариера! Сърбинът постигна драматичен обрат и надви 31-вия в света Хуберт Хуркач с 2:1 (5:7, 7:6(2), 7:6(2)) във финала на турнира от сериите ATP 250 в Женева за малко повече от 3 часа игра. Във вечната класация по брой титли пред 38-годишния Ноле са единствено Роджър Федерер със 103 и Джими Конърс със 109.

Срещата започна равностойно. В петия гейм Джокера пръв стигна до две възможности за пробив, които полякът отрази. Хуркач се възползва от единствения си брейкпойнт в 11-ия гейм и спечели първия сет - 7:5. Във втората част обаче бившият номер 1 показа характер и хладнокръвие, макар че в първия гейм изтърва още един шанс да вземе подаването на съперника.

Стигна до тайбрек, в който Джокович се отличи с по-стабилна игра и го спечели със 7:2. В началото на третата част обаче сърбинът се пропука и инкасира пробив още в началото, но при 3:4 направи брейк, за да се върна в сблъсъка. В тайбрека Новак Джокович засвидетелства класата си и се поздрави с триумфа.

С победата Ноле завоюва своя трофей номер 100, като пред него остават единствено Роджър Федерер със 103 и Джими Конърс със 109. Това бе първи спечелен турнир за сърбина от олимпийската му титла в Париж.

ОЩЕ: "Най-красивият играч в Тура": Как Джокович прекъсна интервю на Григор, за да го пита за... Шарапова (ВИДЕО)

100 - Novak Djokovic has claimed a 100th ATP event title of his career, becoming only the third player in the Open Era to achieve the feat after Jimmy Connors (109) and Roger Federer (103). J100ker.@atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/2ppZsuoSQG