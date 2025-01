Доктор анализира контузията на Джокович: Удивително е, че игра с такава тежка травма

Контузията на Новак Джокович бе една от най-коментираните теми на Australian Open. В 1/4-финалния си двубой с Карлос Алкарас сърбинът изпитваше видими затруднения и поиска медицински таймаут, след като загуби първия сет. Когато се върна корта, нямаше и следа от неубедителната му игра, и той обърна младия испанец, за да продължи към 1/2-финалите, където го чакаше Александър Зверев. След като загуби първия сет от германеца, Джокович се отказа заради контузия.

Мнозина се усъмниха дали сърбинът наистина е контузен, тъй като неведнъж е правил подобни "номера". Джокович реши да отговори на "експертите по спортни травми" и публикува снимка от ядрено-магнитен резонанс, на която се вижда мускулно разкъсване на лявото му бедро. Въз основа на този кадър австралийската медия "The Edge" се е допитала до д-р Питър Ларкинс, който е спиециалист в тази област.

ОЩЕ: Отказването на Джокович - едва второто такова в историята на Големия шлем

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB