Джокович показа на "експертите" снимка от ЯМР, доказваща контузията му

Рекордьорът по титли от Големия шлем Новак Джокович реши да докаже публично, че контузия е причината за отказването му от Australian Open. Ноле публикува снимка от ядрено-магнитен резонанс, на която се вижда мускулно разкъсване на лявото му бедро. Към снимката сърбинът добави, че я публикува за "експертите" по спортен травматизъм, визирайки всички критици, които го обвиняваха в това, че симулира.

Джокович понесе най-много критики около четвъртфиналния си двубой с Карлос Алкарас, когато загуби първия сет и видимо показваше, че изпитва болки. Във втората част обаче сърбинът заигра на съвсем друго ниво и успя да обърне мача в своя полза, за да победи Алкарас. След втория сет дори Карлос Алкарас иронизира Джокович, като се престори, че е контузен, за да покаже несъгласието си с поведението на Ноле през първия сет.

ОЩЕ: Яник Синер постигна 20 поредни победи. Дори и да ги удвои, рекордът на Джокович ще остане непоклатим

Carlos Alcaraz grabs his leg after losing the set to Djokovic at Australian Open



“He’s kind of limping around. Then he gets up & does it again. Limping around & sitting down. He’s obviously fine. Just acting like he’s got an injury”



“He’s being Novak.”



