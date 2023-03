Дори и с контузия: Григор изуми с 2 магически отигравания в Индиън Уелс (ВИДЕО)

Димитров започна много силно мача и поведе с 3:0. При 5:2 Григор направи още един пробив и спечели първия сет с 6:2. През първия сет българинът на два пъти успя да изуми публиката в Индиън Уелс с магически отигравания, но след това контузия не му позволи да спечели мача.

So, so sweet 🙌 A moment of magic from @GrigorDimitrov 💯 #TennisParadise pic.twitter.com/zA6dLzOHFy

Втората част беше много по-оспорвана. Димитров пропусна точка за пробив за 2:0, а след това двамата взeха убедително сервис геймовете си. Така се стигна до тайбрек. В него Григор изостана с 0:3 точки, но успя да изравни при 3:3. Къблър стигна до сетбол при 6:5 и от първата си възможност изравни сетовете.

В началото на третия сет българинът почувства дискомфорт в областта на десния крак. Българинът допусна пробив в началото на третата решителна част за 0:2, а след това пропусна две точки за бърз рибрейк. Австралиецът се отправи на почивка при 3-0, но почивка нямаше, защото Димитров му стисна ръката, оттегляйки се от двубоя.

Така Григор няма да може да защити точките, спечелени през миналата година с достигането до четвъртфиналите на турнира. В социалните мрежи се пошегуваха, че птица, изходила се върху Гришо преди началото на турнира в Индиън Уелс, не му е донесла нужния късмет.

ОЩЕ: Шампионският обрат, който короняса "принца" Григор - пред очите на Шарапова (ВИДЕО)

🐦 Beware of the bird poop.



We hate it had to be you, @GrigorDimitrov 😭@BNPPARIBASOPEN | #TennisParadise pic.twitter.com/JO1CIe3cPN