От невъзможен ъгъл: Синер сътвори магически удар и остави Джокович в захлас (ВИДЕО)

Световният номер 1 в тениса Яник Синер постигна нова победа над Новак Джокович в рамките на няколко дни. След като го надви на финала на Мастърса в Шанхай, италианецът подчини Ноле и в двубой от демонстративния турнир Six Kings Slam в Саудитска Арабия с 6-2, 6-7(0), 6-4.

В началото на втория сет Джокович направи ранен пробив и поведе с 2-0 гейма. В третия гейм Синер стартира подаването си с невероятна точка, която остави Джокович в захлас на мрежата. Яник пусна къса топка, която Ноле достигна, за да може да му отговори с подсечен удар по диагонал, отново до мрежата.

Изглеждаше, че Синер няма как да се измъкне от ситуацията, но италианецът успя да направи невероятен удар от изключително малък ъгъл, на който Джокович нямаше отговор. Световният номер едно направи контрапие, а Ноле единствено можеше да изгледа как топката пада в очертанията на неговата половина от корта.

Красивото изпълнение на Синер получи аплодисментите на цялата зала, включително и на Джокович, който го поздрави за удара. Вижте невероятното разиграване във видеото:

Jannik Sinner hits an OUTRAGEOUS angle against Novak Djokovic at the Six Kings Slam.



Couldn’t have placed it any better.



Magic hands. 🇮🇹🦊



pic.twitter.com/YqLM77odWq