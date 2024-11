Григор Димитров е в Торино и в готовност да се появи от резервната скамейка (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се намира в Торино, където е първа резерва за Финалите на ATP. В неделя Гришо проведе тренировъчно занимание на кортовете в италианския град, като показа, че се намира в добро състояние и в готовност да се появи в игра при нужда.

Гришо имаше сериозни физически проблеми по време на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж, но изглежда, че тези трудности вече са зад гърба му. Българинът натрупа сериозна умора през целия сезон, като се надяваше да успее да се класира за Финалите на ATP, но малко не му достигна да влезе сред 8-те най-добри.

Припомняме, че според правилата на ATP Григор е задължен да присъства в Торино, въпреки че не е част от схемата на турнира. Организаторите искат да гарантират, че турнирът няма да се провали заради потенциално оттегляне на даден играч - сценарий, какъвто не е изключен.

