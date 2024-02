Григор Димитров изстрада 3-сетова победа и си уреди епичен полуфинал в Ротердам (ВИДЕО)

Гришо се изправи за първи път срещу 57-ия в света руснак с казахстански паспорт. Първият сет бе изключително равностоен, като не се стигна до нито една точка за пробив. В тайбрека обаче Димитров бе категоричен, като спечели със 7:2 точки.

Във втория сет Шевченко направи ранен пробив още с първия си брейкбол. След това Гришо така и не успяваше да стигне до точка за пробив на сервис на съперника. Сервирайки за сета, Шевченко бе сериозно притиснат от българина, който имаше два брейкбола, но накрая казахстанецът победи.

Grigor comes alive! Facing set points, @GrigorDimitrov finds his best level 🌟 #abnamroopen pic.twitter.com/baH1A0qgnU

Третата част напомни на първия сет, като отново сервис геймовете се печелеха с лекота от сервиращия. При 5-4 Шевченко сервираше за оставане в мача, като точно тогава Григор го атакува и спечели четири поредни точки, за да пробие на нула и да спечели срещата.

На 1/2-финалите Григор ще се изправи срещу победителя от срещата Андрей Рубльов - Алекс Де Минор, като и двамата са по-високо ранкирани от българина. При евентуален финал пък Димитров може да премери сили с последния шампион от Големия шлем - Яник Синер.

ОЩЕ: Необяснимо: Пратиха Григор в трета глуха на следващия Голям шлем!

Semi-Finals Calling! 🤙@GrigorDimitrov defeats Shevchenko 7-6 3-6 6-4 to book his place in a 4th career semi-final in Rotterdam #abnamroopen pic.twitter.com/yu7ECXBMZu