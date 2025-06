На старта на Уимбълдън: Първата ракета на България преодоля бивша №2 в света

Първата ракета на България при жените Виктория Томова се класира за втория кръг на турнира от Големия шлем - Уимбълдън. Нашата представителка записа успех над бившата световна номер 2 Онс Жабур, която се отказа при резултата 7:6(5), 2:0 в полза на 30-годишната софиянка. В следващия си мач от надпреварата Томова ще премери сили със Сонай Картал от Великобратания, която се справи с поставената под номер 20 Йелена Остапенко.

Първият сет премина с цели 6 пробива, които се осъществиха до 4:4. Физическият проблем за Жабур беше видим от самото начало. Състезателката от Тунис взе медицински таймаут между петия и шестия гейм. При 6:6 Виктория Томова пропусна сетбол но се възползва от втория си шанс в тайбрека, където грешките на противничката ѝ се завърнаха.

Ons Jabeur retires from her match against Viktoriya Tomova at Wimbledon.



Awful to see this.



A 2-time Wimbledon finalist who’s had some of her most emotional times on a tennis court at this event.



She just can’t get her body healthy.



Hopefully better times are coming. 🇹🇳❤️‍🩹 pic.twitter.com/He3xN9BmLY