Григор мина през световния №8 и се класира на 1/4-финал на Ролан Гарос

Класирането на Григор Димитров за 1/4-финалите на втория турнир от Големия шлем за годината е историческо, тъй като до момента в кариерата си българинът никога не бе стигал до този етап от надпреварата.

Hurkacz and Dimitrov are putting on a show 🍿#RolandGarros pic.twitter.com/UXN3BZOcum