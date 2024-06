Григор Димитров надви квалификант в мач, продължил два дена (ВИДЕО)

Следващият съперник на хасковлията ще бъде осмият в света Хуберт Хуркач. Класният поляк определено е тежко препятствие. Гришо обаче има 100%-ов актив от пет победи срещу него.

В ПРЕДНИЯ КРЪГ: Дори дъждът в Париж не попречи на Гришо да сгази унгарец и да продължи напред на Ролан Гарос

Българинът стартира сблъсъка колебливо и допусна пробив още в първия гейм. Впоследствие той вдигна оборотите, пропиля един шанс да изравни, преди да върне брейка за 3:3. Димитров трудно взимаше своите подавания. Дори му се налагаше да спасява точки за пробив. Все пак успя да поведе след нов брейк и да затвори частта.

Вторият сет започна страхотно за хасковлията, който излезе напред с 2:0. Малко по-късно заваля дъжд и кортът бе покрит. При подновяването в съботния ден Бергс възстанови паритета за 3:3. Стигна се нова размяна на пробиви и тайбрек. В него Григор Димитров не трепна - 2:0.

Could it be a Philippe-Chatrier feestje? 🇧🇪



Zizou gets one set back against Grigor Dimitrov 👀#RolandGarros pic.twitter.com/sx23xPv3v5