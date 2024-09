Гришо и Джокович взривиха нощна София, Камелия лично поздрави Ноле (ВИДЕО)

Григор Димитров и Новак Джокович взривиха нощна София след зрелищния мач, който изиграха в столицата. Както е известно, двамата направиха страхотно шоу в демонстративната среща, която бе с благотворителна цел – средствата от двубоя ще отидат за фондацията на българския тенисист, която ще подпомогне хора в нужда.

След края на мача помежду им Григор Димитров и Новак Джокович се отправиха към едно от известните столични дискотеки, където да празнуват. Двамата се забавляваха до късно в компанията на още стотици посетители на нощното заведение.

Djokovic in a night club yesterday.



The Goat enjoying life after completing the Sport 🐐pic.twitter.com/cPYWPuTEvK