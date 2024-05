Гришо удари Джокович преди старта на Мастърс-а в Рим (ВИДЕО)

Както е известно, Димитров ще стартира участието си на Мастърс-а в Рим от втория кръг, тъй като е поставен под номер 8 в основната схема на надпреварата. Днес той ще научи своя съперник. Гришо ще играе срещу победителя от двойката Йошихито Нишиока – Себастиан Офнер.

