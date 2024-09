Грозна проява: Юлия Путинцева унижи момиче, подаващо топки на US Open (ВИДЕО)

Казахстанската тенисистка Юлия Путинцева (всъщност рускиня, която взе казахско гражданство, за да няма пречки в кариерата си заради западните санкции срещу режима на Владимир Путин) си навлече гнева на публиката на US Open, след като се държа унизително с момиче, подаващо топките. 29-годишната Путинцева бе напът да загуби третия сет срещу италианката Жасмин Паолини, когато започна да се държи арогантно с една от доброволките на корта.

Младото момиче подаде три последователни топки към Путинцева, а тя демонстративно не ги хващаше и ги оставяше на земята. Казахстанката не спираше да се взира в момичето, като не помръдваше от позицията си, а накрая все пак взе една топка от земята, за да поднови играта на корта.

Нейната постъпка обаче не остана незабелязана от публиката, която освирка действията ѝ. Путинцева отнесе множество критики за поведението си, а след мача тя поднесе извинение за действията си към момичето, подаващо топките.

"Искам да се извиня на момичето за начина, по който се държах, когато ми подаваше топки. Честно казано не ставаше дума за нея. Бях наистина ядосана на себе си, като не спечелих играта от точката на прекъсване и след това толкова се зарових в емоциите си и дълбоко в мислите си, че дори не се фокусирах върху това, което се случва и кой ми дава топката...", заяви Путинцева, която отпадна от надпреварата.

Вижте непристойното поведение на Путинцева във видеото:

Tennis star Yulia Putintseva and the ball girl incident



What are your thoughts

pic.twitter.com/DU8uglSbI1