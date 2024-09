"Движи се като котка": Брилянтният лоб на Григор, с който подлуди американската публика (ВИДЕО)

Тенис звездата на България Григор Димитров за съжаление бе възпрепятстван от контузия и не успя да завърши 1/4-финалния си двубой срещу Франсис Тиафо на US Open. Въпреки това Гришо игра достойно и показа някои брилянтни отигравания на корта.

Едно от най-атрактивните разигравания дойде в края на втория сет. При 5:5 сервисът бе на ракетата на Тиафо, който загуби първата точка от гейма. Във второто разиграване американецът направи добър сервис и изглеждаше, че взима превес.

ОЩЕ: След контузията на Григор: Тиафо извади голям късмет и за 1/2-финалите на US Open

Тиафо изкара Григор на мрежата, а след това с втори удар реши, че е матирал българина. В този момент обаче Димитров успя да се придвижи по невероятен начин, а след това да направи и още по-впечатляващ лоб удар, с който прехвърли Тиафо.

Разиграването продължи още три удара под мощните възгласи на екзалтираната публика, която не вярваше на това, което направи Григор. В Крайна сметка българинът спечели разиграването и поведе с 30:0 точки на сервиса на Тиафо, но не успя да стигне до пробив.

Популярната тенис страница в Туитър - The Tennis Letter, написа за Григор, че се "движи като котка", а неговите 33 години са като 23 години. Сетът в крайна сметка отиде при Григор в тайбрек, но в четвъртата част Гришо направи ясен знак, че мачът е приключил (ВИДЕО)

Grigor Dimitrov hits a RIDICULOUS lob against Frances Tiafoe at the US Open



Moving like a cat.



Beautiful feel to pull this back into the court somehow.



33 going on 23.



Take a bow. 🇧🇬



