Италия спечели Купа Дейвис, феноменален Синер в основата на успеха (ВИДЕО)

Синер победи с 6:3, 6:0 Алекс де Минор след пет пробива и 82 минути игра. Световният номер 4 приключи втория двубой на сингъл при третата си възможност. В първата среща Матео Арналди надви със 7:5, 2:6, 6:4 Алексей Попирин.

22-годишният Синер приключва сезона с най-добро лично постижение от 64 успеха и само 15 поражения, изкачвайки се на четвърта позиция в световната ранглиста. На полуфиналите той спаси три мачбола в сблъсъка с лидера в ранглистата на АТП Новак Джокович.

IT-AL-IA 🟢⚪️🔴@janniksin secured the #DavisCup for Italy for the first time since 1976!!pic.twitter.com/DhKyUf8hnF