Извънземно! 10 случая, в които Рафа Надал се опълчи на физичните закони (ВИДЕО)

Надал дебютира в мъжкия тенис през 2002 година, за да запише една от най-дълголетните спортни кариери. В продължение на 22 години Рафа твори на корта така както малцина са го правили. И макар краят на кариерата на испанеца да е близо, той все още има какво да даде на спорта.

22-кратният шампион в Големия шлем си спечели прозвището "краля на клея". Именно там са и някои от най-знаковите отигравания на Надал - и то срещу съперници от световна класа. Не е случайно, че Джокович и Григор Димитров биха заложили на Надал, ако от това зависи животът им.

Припомнете си 10 от случаите, в които Рафа се опълчи на физичните закони:

Pushing the boundaries since 2002.



On his 38th birthday, presenting 10 times @RafaelNadal defied science 🧬 pic.twitter.com/fbhg53XdCW