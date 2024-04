Ако животът им зависи от един сет: Григор и Джокович ще заложат на едно и също име (ВИДЕО)

Григор и Джокович застанаха пред камерата на Tennis TV, заедно с още четирима тенисисти - Доминик Тийм, Алекс де Минор, Феликс Оже-Алиасим и Борна Чорич. И всички трябваше да отговорят кой играч биха избрали да им спечели сет, за да спаси животите им.

И шестимата тенисисти се обединиха около името на Надал. Испанецът е известен в световния тенис като един от най-борбените играчи на корта. И не е изненада, че дори рекордьорът по титли в Големия шлем Джокович би се доверил на Рафа, за да спаси живота му.

Макар и Григор Димитров да посочи Федерер като най-труден съперник в кариерата си, българинът не би се доверил на друг тенисист извън Надал, ако животът му зависи от спечелването на един сет.

Ето и любопитното видео с участието на Григор и Джокович:

Interviewer: "One player to win a set to save your life?"



Dominic Thiem: "Rafa."



Grigor Dimitrov: "Rafa."



Alex de Minaur: "Rafa."



Felix Auger Aliassime: "Nadal."



Borna Coric: "Nadal."



Novak Djokovic: "Nadal."pic.twitter.com/N2xubrrG2z