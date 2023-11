Медведев: Просто си гледах ноктите, защо да показвам среден пръст? (ВИДЕО)

След срещата се появи ВИДЕО, на което Медведев показва среден пръст към феновете. Той го направи така сякаш "случайно" размахва средния си пръст, а след срещата обясни, че не е показвал такъв жест, а просто е гледал ноктите си.

"Просто проверих ноктите си. Не е нищо повече от това. Защо бих показвал подобен жест на тази красива публика в Париж?", каза Медведев със сериозна доза сарказъм. И добави, че неговите действия са продиктувани от действията на публиката. Руснакът коментира, че имал и френски приятели, които не харесвали този турнир в Париж.

Във втория сет Медведев известно време отказваше да продължи мача, докато публиката не спре да го освирква. Това изнерви и Григор Димитров, който трябваше да чака няколко минути, докато руснакът започне да сервира.

Можете да гледате пълен репортаж от мача на Григор срещу Медведев в това ВИДЕО

🗣 "I just check my nails... Why would I do this to this beautiful crowd?"



Daniil Medvedev has denied reports that he raised his middle finger to the crowd during his defeat to Grigor Dimitrov at the Paris Masters 🇫🇷🎾 pic.twitter.com/NoWYnuNRoT