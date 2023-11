След загубата от Гришо: Медведев „поздрави“ феновете в Париж със среден пръст (ВИДЕО)

Световният №3 имаше заигравка с феновете още от края на втория сет, когато влезе в пререкание с привържениците. След като бе освиркван от зрителите, руснакът демонстративно седна на стола си и отказа да изпълнява сервис. Даниил Медведев влезе и в разправия със съдията, но в крайна сметка срещата продължи.

След края на мача обаче Медведев изпусна нервите си и показа среден пръст на феновете. Руснакът опита да завоалира непристойното си поведение сякаш си гледа ръката, но грозният жест не остана незабелязан от феновете. Те не му останаха длъжни и отново го освиркваха мощно докато се прибира към съблекалнята.

Daniil Medvedev was asked if he was giving the middle finger to the crowd:



“Middle finger? No. I was looking at my nail. Why would I do that to this beautiful Parisian crowd?” 😂



pic.twitter.com/9k2ZRzz3fr